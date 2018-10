Al Ver Verás y Cadetes, de la Reválida a la lucha del título

Será porque se acerca el tramo final, los de arriba no quieren ariesgar demás y los que todavía tienen chance se juegan sus últimas cartas. Entonces, se terminó dando una jornada muy pareja de la Zona Campeonato, que a tres fechas del final no tiene clasificados matemáticamente, sí un Kimberley que con el empate en uno ante Los Andes/Batán se metió virtualmente en cuartos de final. General Urquiza no le pudo achicar porque igualó con El Cañón y, pisando firme, Círculo Deportivo se subió al tercer y último lugar de pase directo. En la Reválida, sí no dejaron dudas los líderes, Al Ver Verás fue efectivo y tuvo a Ramil para superar 2 a 0 a San José y asegurar su clasificación, lo mismo que Cadetes que fue contundente para golear a Talleres 4 a 0 y estar entre los cuatro que quieren saltar de abajo a los playoffs.

Resultados

Zona Campeonato

Los Andes/Batán 1 - Kimberley 1

General Urquiza 0 - El Cañón 0

Unión 1 - Círculo Deportivo 4

Los Patos 1 - Nación 2

Argentinos del Sud 2 - Deportivo Norte 0

Quilmes 2 - River 2

San Isidro 1 - Alvarado 1

Libre: San Lorenzo

Zona Reválida

San José 0 - Al Ver Verás 2

Cadetes 4 - Talleres 0

Independiente 3 - Atlético Mar del Plata 1

Peñarol 6 - Huracán 0

Boca 1 - Libertad 1

Once Unidos 3 - Banfield 3

General Mitre 0 - Racing 1