Se durmió y quedó encerrado en el club en los festejos de Argentinos del Sud

"El que sale campeón duerme donde quiere", repite él y toda la gente de Argentinos del Sud. Ezequiel Mannelli se ríe, no se averguenza y, por el contrario, dice que "todo valió la pena", por el histórico título que consiguió el equipo de Paso. Este jugador de Quinta División e hincha del club, fue al baño a descansar en medio de los festejos y se durmió. Tan profundo, que se despertó casi dos horas después y se encontró con todo cerrado.

El fútbol local, los clubes de barrio, tienen estas historias. Eze se ríe y lo contó de esa manera en su cuenta de twitter, donde rápidamente varios jugadores y amigos de Argentinos se prendieron a contestarle. "De tanta fiesta que hubo, mi cuerpo pidió un descanso. Fui al baño, me senté en el piso y me dormí. Cuando me desperté, después de hora, hora y media, me di cuenta que estaba todo apagado y cuando quise salir de la sede, estaba la reja colocada. Avisé rápido en el grupo de jugadores y me pasaron el celular del presidente, que le avisó a Sebastián Merlo y vino al rescate", relató risueño Mannelli, que estuvo descansando entre las 23 y las 0.50, aproximadamente.