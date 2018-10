Entidades de defensa al consumidor juntan firmas e irán a la Justicia para frenar el aumento extra del gas

Más de 30 entidades de defensa al consumidor de todo el país se presentarán en la justicia para buscar anular el aumento “extra” que desde enero del 2019 el Gobierno autorizó a las distribuidoras de gas. El incremento será en 12 cuotas y busca “compensar” las pérdidas que las energéticas tuvieron por la suba desmedida del dólar.

La Liga de Amas de Casa forma parte ese grupo de ONG´s que harán la presentación judicial y desde este lunes recolectan firmas para frenar además los cambios aplicados en la tarifa social, que afecta a los sectores más vulnerables.

En diálogo con 0223, Marisa Sánchez, referente de la Liga de Amas de Casa Mar del Plata consideró que compensar a las energéticas por la suba del dólar “es descabellado e irrisorio” y “perjudican a los sectores más vulnerables con los cambios en la tarifa social. Es una brutalidad”, expresó.

En tal sentido sostuvo que el Gobierno de Mauricio Macri “nos hace pagar los platos rotos de ellos que no saben manejar la economía del país, a todos los ciudadanos que con el voto esperanzador los pusimos ahí”.

“Nosotros vamos a seguir reclamando a la Justicia y hacer la presentación en el gobierno nacional y en el Ministerio. Callarnos y hacer oídos sordos es convalidar las chanchadas que están haciendo el Gobierno Nacional. Han roto la división constitucional, que tiene que ver con el Estado, las empresas y los consumidores. Esto es muy grave porque viola los derechos de los usuarios y los consumidores”, argumentó.

"Parece que el que se queja pertenece a un partido político"

En ese contexto, Sánchez razonó que “parece que el que se queja pertenece a un partido político. Pero no, uno pertenece a la clase media que llevó este gobierno al poder y que no puede pagar los servicios. Antes nos robaron el futuro pero hoy nos roban la dignidad porque a la gente le están cortando los servicios”, dijo.

Y prosiguió: "A la Liga se acerca gente que está muy triste porque no puede pagar. Los jubilados ganan 6 o 7 mil pesos y sacan créditos para cumplir con el pago de los servicios. Pedimos solidaridad a las empresas y que no corten el servicio porque la gente no puede pagar”, concluyó la secretaria de la Liga de Amas de Casa local.