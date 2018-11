Quieren recuperar los cuerpos de los tripulantes del Rigel: “Macri nos dijo que no tienen presupuesto”

Con la intención de que el Gobierno busque los cuerpos de los marineros del Rigel, hundido el pasado 8 de junio, sus familiares realizan desde este lunes un acampe “por tiempo indeterminado” frente a la Catedral San Martín para visibilizar la “falta de respuestas” por parte del Estado.

Por tal motivo, realizan una juntada de firmas para elevar un petitorio al presidente Mauricio Macri, que admitió que "hay tecnología" para sacar los 8 cuerpos del barco pero no el dinero para encarar la tarea.

“El presidente nos contestó que `así era la vida´ pero que `no tenía presupuesto´. Nosotros hace 5 meses que venimos luchando para que bajen a buscar el cuerpo de nuestros hijos. Y lamentablemente como no hemos tenido respuesta de la Nación, la Gobernadora ni siquiera se hizo eco de esto y del Municipio, decidimos hacer un petitorio y juntar firmas para que la gente de Mar del Plata sepa lo que nos está pasando”, afirmó Miguel Ángel Osorio, padre del tripulante del Rigel Cristian Osorio, en diálogo con 0223.

"Sabemos que el Gobierno tiene los medios pero no lo quieren hacer"

Una vez que recolecten las firmas, los familiares de los tripulantes enviarán un petitorio al presidente Macri y al juez federal Gustavo Lleral, “que por ahora está haciendo caso omiso a todo”: “Queremos que el magistrado dé la orden a que bajen a buscar los cuerpos de nuestros hijos. Sabemos que tienen los medios pero no lo quieren hacer”.

Por otra parte, pidió que el Municipio brinde apoyo económico y psicológico “porque hay familias que todo esto los ha afectado mucho” y volvió a insistir con el papel de Prefectura en el control de las embarcaciones que parten del puerto de Mar del Plata y del sur del país.

“Yo no quiero que en un año haya otra vez dos barcos hundidos. Ojalá Dios no quiera que en 3 o 6 meses tenga que acompañar a otra familia, porque los marineros siguen saliendo en las mismas condiciones. Oh casualidad que dos días después de haberse hundido el Rigel, Prefectura decidió que ningún barco puede salir con los trajes especiales, cosa que no se cumplió. Y encima hace unos días, firmaron que los marineros tienen que salir con la boleta de compra. Eso no les va a salvar la vida”, concluyó Osorio.