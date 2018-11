Crimen de Lucía Pérez: la defensa pidió la absolución de Farías, Offidani y Maciel

En la última jornada de alegatos en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 por la muerte de Lucía Pérez, la defensora de los tres imputados, María Laura Solari, sostuvo que el deceso de la joven fue producto de asfixia tóxica. Para la letrada, la muerte de la joven “no es atribuible” a los acusados por lo que “no deben responder por ese resultado”. Además, pidió la absolución de Alejandro Maciel, acusado por el delito de encubrimiento.



"No hay abuso sexual. No es este un femicidio ni un caso de violencia de género”, sostuvo Solari, quien también apuntó contra los alegatos de la Fiscalía y el particular damnificado. “Decidieron echar mano al escudo protector de esa demanda”, afirmó.

En el primer tramo de su exposición -que comenzó 28 minutos más tarde a la hora anunciada debido a que la unidad que trasladaba a uno de los imputados a Tribunales tuvo un desperfecto mecánico en el camino-, la defensora oficial de Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, solicitó que se declare la nulidad absoluta de las actas de la detención de los acusados y de la requisa de la camioneta en la que fue trasladada la adolescente a la sala de Salud de Playa Serena, ya sin vida

A su vez, planteó de manera subsidiaria que Offidani nada tiene que ver con la venta de estupefacientes y sostuvo que debe ser absuelto por ese delito. “Es imposible probar lo que nunca ocurrió”, dijo y durante diez minutos detalló todos los errores cometidos por la primera fiscal que tuvo el caso, María Isabel Sánchez.

Tras su alegato, en diálogo con los medios, Solari ratificó que la Junta Médica confirmó que la relación sexual entre Lucía Pérez y Matías Farías "fue absolutamente consentida". "Esto no es una sorpresa para nosotros, siempre se supo eso, más allá de que los recursos presentados fueron rechazados", indicó.

Luego de la última audiencia, los jueces del Tribunal 1 confirmaron que la sentencia se dará a conocer el lunes 26 de noviembre a las 14.30.