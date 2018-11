Una postal que se repite cuando llueve: playas repletas de basura

La playa repleta de basura, bolsas de nylon y botellas flotando en el mar, suele ser una imagen recurrente cada vez que llueve mucho en la ciudad. Más allá de la suciedad que como usuarios de las playas generamos y de la falta de limpieza de muchos concesionarios, las desembocaduras de los desagües pluviales que llegan a las playas traen consigo la basura de las calles de la ciudad.

Obras Sanitarias explicó que "los pluviales son los conductos construidos para desagotar el agua de lluvia que se acumula en los lugares donde hay asfalto, ya que la misma no puede ser absorbida por la tierra". En nuestra ciudad los mismos terminan en las playas y luego en el mar, por lo cual "toda la basura que se arroja en las calles de la ciudad, cuando llueve, se mete por los pluviales y llega a las playas".

Por este motivo, en diciembre de 2016 el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza 22957 la cual le encomienda a Obras Sanitarias “la colocación de mallas y/o redes de contención para residuos sólidos en todas las desembocaduras y/o tramos intermedios de desagües pluviales que vierten directamente en playas y mar”. Además se establece que periódicamente se deberán retirar los residuos que queden allí.

A casi dos años de aprobada esta norma no se ha implementado y desde la empresa estatal señalaron que las pruebas que se han realizado no han sido satisfactorias debido al volumen de los residuos que circulan por los desagües pluviales. Por ello constantemente incentivan a la población a no tirar basura en las calles, a evitar los restos de poda y no dejar la basura en los cordones cuando está por llover. Sin embargo, también indicaron que se está implementando un novedoso sistema de contención de residuos en la desembocadura de la obra Desagües Pluviales en la cuenca del Arroyo del Barco.

A miles de kilómetros de Mar del Plata, en la ciudad australiana de Kwinana, las autoridades han instalado dos redes de drenaje en la reserva de Henley para reducir el vertido de basura de los sistemas de drenaje en espacios públicos naturales.

Este sistema, que se viralizó en la redes sociales en estos días, se implementó en marzo de 2018 y en cuatro meses evitó que 370 kilos de deshechos terminasen en áreas naturales. Se limpiaron en tres ocasiones y el balance ha sido tan positivo que ya se analiza instalar en el resto de las desembocaduras.

Mientras tanto en Mar del Plata, según se detalla en el Plan Estratégico 2013-2030, "el área cubierta por el servicio de desagües pluviales es del 77% del ejido urbano de la ciudad." Los 3037 sumideros o bocas de tormenta tienen escurrimientos hacia las distintas cuencas geográficas e hidráulicas que en algunos casos coincidían con lechos de arroyos que atravesaban la ciudad. Estas cuencas urbanas son: Cuenca Hidráulica, Cuenca Arroyo El Barco, Cuenca Constitución, Cuenca Arroyo Las Chacras, Cuenca Aguirre, Cuenca La Tapera, con aporte del Arroyo Cardalito, Cuenca La Perla, Cuenca Terminal.