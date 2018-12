Denuncian al menos 4 casos de trata de personas en el sector frutihortícola de Mar del Plata

Desde la Casa del Trabajador denunciaron este martes a la firma Santos Dorazio por al menos 4 casos de trata de personas en el sector frutihortícola de Mar del Plata.

Se trata de argentinos procedentes de la provincia de Corrientes que llegaron a la ciudad hace unos 20 años con promesas de empleo digno y desde ese momento se encuentran viviendo y trabajando en condiciones infrahumanas.

"Nunca me podía comprar nada, me pagaba muy poco, prácticamente nada", contó a 0223 una de las víctimas este martes desde el Ministerio de Trabajo donde el abogado Julio Hikkilo pidió intervención ante la terrible situación.

Julio Hikkilo, abogado de la Casa del Trabajador.

Según detalló el letrado, los correntinos, "en su mayoría analfabetos", recibían por su trabajo una suma monetaria menor a la legal, en negro y vivían en una casa muy precaria.

"Hicimos unos pozos con una pala, pusimos unos palos y una jaula que usábamos como inodoro", detalló el trabajador debido a que no tenían baño. Además, explican que el propietario de las plantaciones de verduras retenía los documentos de identidad de los hombres. "Se lo pedí para hacer unos trámites y todavía no me lo dio", expresó.

"Estamos ante una situación grave de trata de personas"

La denuncia de parte de la Casa del Trabajador fue radicada en la Justicia Federal y se encuentra en manos del juez Santiago Inchausti.

Por otro lado, el abogado Julio Hikkilo afirmó que se pidió intervención del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores que se encontraban trabajando en condiciones esclavitud en campos de Valle Hermoso comiencen a recibir los salarios que les corresponden, por un lado, y por otro les brinden una vivienda digna.

"Tiene que haber una sanción del tipo penal para que esto se vaya erradicando", sostuvo el licenciado.