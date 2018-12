Riquelme: "Boca perdió porque defendió mal"

El ex futbolista Juan Román Riquelme se mostró "amargado" porque Boca no logró ganar la Copa Libertadores y dijo que no lo consiguió "porque defendió mal".

"Boca defendió mal. Si en una final te hacen 4 o 5 goles quiere decir que defendiste mal. Es difícil ganar una final de Copa cuando te hacen cinco goles", aseveró.

En diálogo con Fox Sports indicó: "Estoy un poco amargado porque no es lindo perder, pero es un deporte y hay que mirar para adelante".

El fabuloso ex estratega "Xeneize" negó que River haya sido superior a Boca en la final de la Copa Libertadores y afirmó que al elenco de La Ribera no le ganó Joseph Guardiola. "Nuestro equipo ha competido al máximo, el partido iba a los penales si no expulsaban a Wilmar Barrios. No nos bailaron, no nos ganó Guardiola. Fue un partido parejo", aseveró. Además comentó: "Boca ganaba y nuestro arquero no tapó una pelota, eso quiere decir que el equipo mejoró. Después apareció ´Nacho´ Fernández que es de una categoría superior, hizo hizo una jugada digna de alguien diferente para empatar el partido".

Otras frases de Riquelme:

-"Los hinchas de Boca tienen que estar con la frente alta. Hay que estar agradecido al equipo, al club y a los dirigentes por haber llegado a la final".

-"El único partido que podés perder, es el último".

-"River es un buen equipo. Hay que reconocerle al técnico que en los últimos años le vendieron jugadores y siempre fue competitivo".

-"Me dolió más perder con Independiente Del Valle que con River ahora".

-Sobre Guillermo Barros Schelotto: "Es difícil ser técnico, se puede opinar mucho de afuera, tenía la obligación de ganar, la presión era muy grande y ha llegado a la final. Fue mas doloroso perder con Independiente del Valle que esta. Esa si me dolió, pero llegar a la final es un logro".

- "Boca llegó a la final merecidamente, superando a cada rival, y nos sentimos orgullosos que nos representaron de esa manera. Yo estoy contento de ser hincha de mi club, estoy contento de como han defendido nuestra camiseta"