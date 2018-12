El municipio les descontará el día de paro a los trabajadores

La breve reunión entre la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y las autoridades del Ejecutivo terminó de manera abrupta y con un anuncio de paro por tiempo indeterminado a partir de este jueves. "Ellos tienen derecho a anunciar un paro de actividades y el municipio va descontar los días de paro", informó el secretario de Gobierno Alejandro Vicente.

En ese marco, si bien ratificó que el municipio seguirá apostando al diálogo, Vicente advirtió que no permitirán que "se tome a una ciudad de rehén por una paritaria".

El funcionario, acompañado por los subsecretarios de Legal y Técnica Gustavo Gil de Muro, y de Seguridad Marcelo Lencina, dijo que la propuesta que le realizaron al STM fue del 12% en diciembre, lo cual impactará en el sueldo y el medio aguinaldo, y de un 20% en marzo. "Con lo cual hablamos de un incremento interanual de un 50% en el sueldo de los trabajadores", detalló.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-11-9-19-0-municipales-realizan-retencion-de-tareas-y-aseguran-que-el-acatamiento-es-altisimo

¿En qué varía con respecto a la última propuesta realizada? El 20% comprometido para la primera cuota de aumento del año próximo se aplicaba en abril.

"Pese a esta propuesta, que es sumamente conveniente porque el municipio está haciendo el máximo esfuerzo para poder recomponer los salarios de los trabajadores, recibimos como respuesta una negativa absoluta", opinó el funcionario.

"Pese a esta propuesta, que es sumamente conveniente porque el municipio está haciendo el máximo esfuerzo para poder recomponer los salarios de los trabajadores, recibimos como respuesta una negativa absoluta", opinó el funcionario.

El funcionario admitió que el 30% con el que pretenden cerrar 2018 no alcanza los índices inflacionarios del año (las previsiones hablan de un aumento en los precios de entre el 45 y el 50%). "Somos conscientes de que el 30% no sirve para igualar el aumento salarial a los índices inflacionarios", dijo, pero remarcó que el 20% que proponen para marzo de 2019 "sí va a servir para paliar esa dificultad".

"Estamos pidiendo que reflexionen, que analicen esa propuesta", insistió Vicente, quien remarcó que las medidas de fuerza no solucionarán el conflicto no lograrán que los sueldos alcancen el pedido del STM. "Solo va a ser contraproducente para los servicios que presta la municipalidad", dijo.

Tras destacar que los primeros días del mes los municipales tienen sus sueldos depositados, Vicente remarcó que el diálogo "va a ser permanente" pero advirtió que no permitirán "que tomen a la ciudad de rehén".

En esa línea, dijo que el martes aparecieron pintadas en donde decía que sin paritaria no hay temporada y señaló que el referente de la Fesimubo Rubén García "prometió que no iba a entrar un solo turista a Mar del Plata" si no se solucionaba el conflicto con los municipales.

"El municipio va a extremar las medida para llegar a un acuerdo, pero no permitiremos que se tome de rehén a una ciudad por una paritaria", cerró.