Buscan a un hombre de 34 años que está desaparecido desde el martes

Su familia y la policía buscan por estas horas a Walter Bianco, un hombre de 34 años que se encuentra desaparecido desde el martes 11 de diciembre.

“Está en un pozo depresivo muy grave porque desde hace 10 meses que no ve a sus tres hijos. Su ex mujer no le permita que los vea y se encontraba muy triste”, contó a 0223, Nancy, actual pareja de Bianco.

La mujer relató que este martes al mediodía fue la última vez que vieron a Walter, que se desempeña laboralmente de manera autónoma.

“Hablé con él por última vez por Whatsapp tipo 15 y luego apagó el teléfono”, dijo Nancy, que a las pocas horas encontró la camioneta de su pareja cerrada a una cuadra y media de su hogar, en la zona de Santiago del Estero y 25 de mayo.

“Pude abrir la camioneta con una llave de repuesto y ahí encontré su celular apagado. Quisimos hacer la denuncia en la Comisaría Primera el martes y no nos dejaron pero la hicimos ayer. Anoche y hasta la madrugada lo estamos buscando y nada. No tenemos ninguna noticia de él”, concluyó la mujer.

Cualquier información que pueda dar con su paradero, por favor comunicarse a Red Solidaria: 0223-155311774 y al 0223-155799723.