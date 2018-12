El acatamiento del paro de municipales es del 97% y anuncian retención de tareas por tiempo indeterminado

Municipio paralizado. No funcionan ninguna dependencia de la comuna ni hay clase en las escuelas primarias y secundarias. Foto: archivo 0223

El paro por 24 horas que llevan adelante este jueves trabajadores municipales en reclamo de una mejora de la oferta salarial hecha en la discusión paritaria que mantienen con el Ejecutivo tiene un acatamiento del 97%, según surge de un relevamiento del STM. "Sólo abrieron unas pocas oficinas de un área y fue porque se presentaron a trabajar funcionarios políticos", puntualizó ante la consulta de 0223 Luis María Muñoz, secretario de prensa del gremio. De esa manera, subrayó, quedó en evidencia que la advertencia de que se descontará el día de huelga no incidió en el nivel de adhesión.

También adelantó que se resolvió en asamblea del cuerpo de delegados y comisión directiva del sindicato realizar a partir de este viernes y por tiempo indeterminado retención de tareas, por lo que las dependencias municipales continuarán inactivas y no habrá clases en ninguno de los tres niveles de las escuelas. En el caso de las áreas más sensibles -centros de Salud y cementerios, por ejemplo-, el gremio dispuso que se mantengan guardias mínimas.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-13-10-22-0-arroyo-acuso-al-sindicato-de-trabajadores-municipales-de-tener-un-animo-desestabilizador

El dirigente afirmó que la contundencia de la medida de fuerza tampoco se vio afectada por la decisión del intendente de ordenar a los secretarios de las diferentes áreas que releven quiénes se habían adherido al paro. “A las 8.15 se presentó el intendente en Inspección General, la dependencia de su familia a pedir el listado de quiénes habían ido a trabajar. Es decir, tiene la ciudad en llamas pero se ocupa de estas cosas”, criticó.

En tanto, Muñoz también se hizo eco de las acusaciones que hizo más temprano Arroyo, quien habló de "intenciones desestabilizadoras" de parte del STM. "Nosotros somos muy respetuosos de la investidura del intendente elegido por el pueblo, solamente ejercemos nuestro legítimo derecho constitucional de huelga", aclaró y lamentó que "a cuatro meses iniciado el conflicto, el Ejecutivo todavía no quiere tomar una solución". "Tienen fallas de gobierno y quieren responsabilizar al trabajador municipal, que debe salir a trabajar a la calle sin ropa adecuada, con camiones que no pueden salir porque tienen la VTV vencida o maquinarias que no funcionan y están paradas desde hace meses", aseveró.