Arroyo acusó al Sindicato de Trabajadores Municipales de tener un "ánimo desestabilizador"

La discusión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) por una recomposición salarial parece cada vez más lejos de resolverse. Es que tras la fallida reunión del lunes en el Ministerio de Trabajo, los empleados profundizaron las medidas de fuerza, que incluyó una masiva movilización al palacio comunal. De esta manera, el martes y miércoles realizaron retención de tareas y este jueves llevan a cabo un paro por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo, tal como se resolvió luego de que la cúpula del gremio recibiera ayer la misma oferta de parte del gobierno.

Frente a ese panorama conflictivo, el intendente Carlos Arroyo dijo estar “enojado”, ratificó la propuesta económica que se les acercó a los trabajadores y apuntó contra los dirigentes del STM y, particularmente, contra Rubén "Cholo" García, secretario general de la Federación de Municipales de la Provincia. “Hay personas que han tenido privilegiados durante 30 años, por eso ahora se quejan; hay un ánimo desestabilizador”, manifestó.

Tras recordar las idas y vueltas que tiene la discusión paritaria municipal, el jefe comunal defendió la oferta salarial rechazada por el gremio y destacó: “Mi administración de marzo de 2018 a 2019 aumentó un 50% el sueldo y con un esfuerzo tremendo”.

“Recibí la municipalidad con una adeuda monstruosa y con el aparato municipal destruido. No había maquinaria, un desorden absoluto. En tres año de gestión hemos lograr reorganizar el presupuesto, pagamos el 1º día de cada mes, los proveedores cobran y todo se hace con recursos propios, no recibo plata de Nación ni de Provincia”, aseveró Arroyo en declaraciones a FM Brisas.

En ese marco, el intendente volvió a disparar contra la cúpula del STM. “Hay un grupo de personas que han tenido privilegiados durante 30 años, por eso ahora se quejan”, sostuvo y aseguró que es parte de una “una lucha frontal” que tuvo “contra las mafias”. “García no dijo ayer que si no arreglamos este problema no vamos a tener temporada. ¿Se toman la libertad de amenazar a la población de Mar del Plata?”, cuestionó y enfatizó: “Hay un ánimo desestabilizador, es una actitud antidemocrática. Estoy enojado, los marplatenses tenemos que terminar con los grupos de presión”.

En ese sentido, el mandatario local insistió en que mantendrán la oferta y recalcó que la Comuna “no es una empresa privada” sino un ente público y le pidió a los empleados que recapaciten que “si no trabajan, no va a haber recursos para pagar sueldos ni aguinaldos”.

A su vez, dijo que si a lo largo del año no se cerró la paritaria es porque el gobierno es “consciente” del alto porcentaje que alcanzó la inflación. “Necesito un poco de tiempo, quizás la temporada, que es cuando se recauda más, para ir cumpliendo con las legítimas expectativas de los trabajadores”, afirmó.

Y sentenció: “Pido un poco de sentido común, en muchos otros aspectos, la municipalidad está de pie. La gente tiene que entender que 30 años de desmanejo de las mafias no se pueden resolver de la noche a la mañana. Tengo las puertas abiertas para hablar dentro de lo que la municipalidad puede pagar; no voy a endeudar la municipalidad para quedar bien con alguien”.