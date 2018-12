Conflicto salarial en Zanella: la empresa pide que la gente elija las motos de la firma para "dar trabajo al marplatense"

El conflicto salarial entre los trabajadores de la fábrica de motos de Zanella en Mar del Plata con los empresarios tuvo un capítulo especial este viernes cuando la Unión Obrera Metalúrgica fue denunciada por la firma. Sin embargo, horas más tarde, el Ministerio de Trabajo de la Provincia desestimó tal documento y la problemática se pateó para el día lunes, cuando desde el gremio analizarán si aceptan o no la nueva propuesta de la empresa.

En ese marco, el presidente de Zanella Argentina dialogó con 0223 sobre la situación que atraviesan y pidió que gran parte del problema se solucionaría si la gente elige Zanella cuando desee comprar una moto. De esa forma, se le daría "trabajo al marplatense".

Lo cierto es que el conflicto tiene varios meses ya y produjo que la planta original de trabajadores que estaba compuesta por 70 operarios fuera reducida a más del 50 por ciento. Hoy sólo trabajan allí 30 personas, las cuales todavía no saben con qué sueldo terminarán el año ni empezarán el siguiente, ni tampoco cuándo ni cómo obrarán su bono.

Para Steiner, la crisis en la fábrica se debe al aumento del dólar que generó una gran caída del consumo. "La venta de la moto cayó más del 50% y a Zanella se le cayó la venta más del 70%", explicó.

"Si no hay consumo, no hay trabajo, ese es el problema", resumió el titular y añadió: "El dolar aumentó y no bajó jamás, entonces no podemos hacer mucho con el precio de la moto".

Según detalló Steiner, lo que resulta más costoso del valor de las motos son los impuestos que cobra el gobierno cuando las partes son traídas del exterior para ser ensambladas en el país. Es por ello que desde Zanella piden a Macri que se reduzcan esos aranceles.

Financiaciones accesibles

Con los aumentos de los productos y más específicamente en el caso de las motos y los autos, los consumidores más afectados son aquellos que compran financiado. "Hay tasas que son de más del 100%", contó el presidente de Zanella, Walter Steiner a este diario digital.

Es por ello que la empresa ya cerró un acuerdo con el Banco Ciudad de Buenos Aires para "poder tener una moto pagando una cuota de $30" y se encuentra en tratativas con otros bancos como el Nación y el Provincia para generar acuerdos similares.

"Son bancos del gobierno y tienen el deber de fomentar el consumo", sentenció el titular de la empresa.