Las pymes rechazan la obligatoriedad del posnet: “No es el momento”

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), cuestionaron la obligatoriedad a partir del 1 de enero del 2019 del uso del posnet en los comercios de toda la provincia. La medida implica fuertes multas a quienes no cuenten con el dispositivo que permite cobrar con tarjeta de débito.

En diálogo con 0223, Gustavo Casciotti, titular de Apyme delegación Mar del Plata, remarcó la importancia de la bancarización "como una nueva herramienta para generar mayores ventas" pero razonó que ahora “no es el momento”, en un complejo contexto económico, donde unas 25 pymes cierran por día en todo el país.

“Esto responde a una resolución que se implementó el año pasado y que preveía una incorporación en forma progresiva y en plazos determinados, según el nivel de facturación. Lo que ocurre es que en Mar del Plata, sobre todo en la zona más alejada del centro, hay un sinfín de comercios que no están adheridos a la norma. Y en consecuencia, preocupan las fuertes multas que cabría sobre los pequeños y medianos comerciantes”, alertó Casciotti.

En ese contexto, el referente del sector advirtió que por la crisis, “25 pymes cierran por día en el país” y que Mar del Plata “no escapa en proporción, a esa regla”.

“Hay una pérdida de empleo por goteo y si a eso le sumamos en ese marco de complejidad a la persecución de los comercios, el panorama es complicado. No se contemplaría la gravedad de lo que se está viviendo. No es el momento. El gobierno debería poner foco en dinamizar el mercado interno, no en esto”, cerró Casciotti.