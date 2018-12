Punto Sur, el dueño del Súper 4

Se disputó este domingo, en el Club Once Unidos, la última jornada del Torneo Súper 4 que organizó ASABAL, en donde Punto Sur se quedó con los títulos por duplicado, tanto en mujeres como en hombres, para marcar una jornada histórica para el equipo del Puerto de Mar del Plata. Fue una jornada histórica para el handball de Atlántica, que pudo disputar sus últimos cuatro partidos en una misma cancha para celebrar a los mejores del año en la categoría Mayores.

A primer turno las chicas de Once Unidos derrotaron 34 a 19 a Acha, para llevarse el tercer puesto del certamen, en lo que marcó la despedida del club amarillo y azul de Jimena Riádigos, reciente campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud, quien continuará jugando en Buenos Aires. Al finalizar el partido, la joven de 18 años recibió un foto libro con toda su carrera que le realizó la Asociación como homenaje a estas temporadas que pasó por las canchas de Atlántica.

En el encuentro por el tercer puesto de los varones el ganador fue Acha, que no tuvo inconvenientes en derrotar a Ferro de Olavarria por 34 a 21.

Las chicas, sufriendo hasta el final

Si algo marcó el cotejo final entre Punto Sur y Ferro de Olavarria fue la paridad que tuvo el mismo, que lo llevó hasta jugarse 10 minutos más por haber empatado en los 60 minutos iniciales.

Los equipos tardaron casi 3 minutos en anotar en el comienzo, algo inusual, pero los nervios de jugar una Final pesaron un poco más y tardaron en agarrar ritmo de juego. Hasta el 3 a 3 fue todo parejo, después el equipo de Guillermo Eliuchans se alejó (10-5), con una incontenible Valentina Cisneros. La jugadora de "La Garra" anotó 7 goles en esa primera mitad y, junto con Sol Palahi, lideró al equipo azul y celeste. Pero las de Facundo Maiques no se achicaron y con un goleo repartido entre Arrete, Rodríguez e Hidalgo, llegaron sólo dos goles abajo al entretiempo (16-14).

En el complemento otra vez Ferro se adelantó por 4 goles, ahí comenzó la personal a Cisneros que estaba imparable y dio efecto ese golpe en defensa. En ataque le empezaron a salir las cosas a Aranzazu Arrate, se sumó Jennifer Ladreche y en un abrir y cerrar de ojos Punto Sur ganaba 24 a 22. Se llegó a un final cerrado, gol a gol hasta el final, nadie pudo torcer la historia y el empate en 32 obligó a disputar dos tiempos de 5 minutos cada uno para definir al campeón.

La historia no fue muy distinta a la anterior, pero Punto Sur lo cerró mejor, sacó una pequeña ventaja, la pudo mantener y festejó el segundo título del año (había ganado el Apertura) y la emoción no tardó en llegar para las chicas, que derrotaron 37 a 36 a Ferro y se quedaron con el Súper 4.

Once Unidos dejó su reinado

Después de 7 títulos seguidos una vez perdió Once Unidos. En este caso fue ante Punto Sur, que no se conformó con el título de las chicas y los varones ganaron 30 a 28, para festejar a domicilio.

El equipo del Puerto planteó el partido como una verdadera final y sabía que no podía dejar ningún detalle librado al azar, por eso comenzó con todo y sacó rápidas diferencias (10-7), con una muy buena tarea de Lautaro Moracci (8 goles en el PT), además de lo que hicieron Jorge Demetrio y Matías Ponce desde cada uno de los extremos. Once Unidos se encontró incómodo y a pesar de que descontó con los goles de Nicolás Luis y Matías Eleno, se fue por dos abajo al descanso (18 a 16).

En la segunda etapa sorprendió Punto Sur sacando más diferencia con un inspirado Juan García, además de la experiencia de Santiago Di Paolo y Agustín Andreu, pero la gran figura del partido estuvo en el arco y fue con el juvenil Lautaro Iglesias, que sumaba por dos, ya que sus compañeros la metían en ataque y por varios minutos él no dejó que ingresaran goles. Así la diferencia llegó a ser de 7 a poco del final (29 a 22). Como se suponía, Once Unidos y ante su gente no iba a dejar que se le escaparan tan fácilmente y con una espada final de la mano de Gonzalo Beauche y Rodrigo Fulgencio logró situarse a un gol de diferencia (29-28), pero cuando las papas quemaban Jorge Demetrio acertó el gol final y la ventaja de 2 dejó sin chances a Once Unidos y consagró como nuevo campeón a Punto Sur, que festejó con sus chicas y sus chicos, en una jornada con muchísimo público apoyando desde afuera y un año brillante que se termina para la Asabal.