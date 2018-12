Mar del Plata se queda sin superclásico de verano

La imagen tradicional de cada verano, no estará en este enero en el José María Minella.

Era algo sabido que sólo necesitaba una confirmación oficial. Y esta llegó cuando Alejandro Vicente anunció en "La Voz del Estadio" (lunes a viernes de 18 a 20 por FM 104.3), que este verano Mar del Plata no contará con el tradicional superclásico de verano, como viene sucediendo desde hace casi 30 años.

"Lamentablemente, no habrá un River-Boca en la ciudad de Mar del Plata este verano por los hechos de público conocimiento en la final de la Libertadores", afirmó el secretario de Gobierno, que sí contó la posibilidad de que se juegue "un partido entre Boca y Aldosivi en el Minella".

El principal motivo para esta decisión, es todo lo que pasó en las últimas semanas con la final de la Copa Libertadores, el clima poco cordial entre las dirigencias y una rivalidad que se ha vuelto todavía más fuerte no sólo por lo que ha pasado dentro de la cancha sino por declaraciones cruzadas e intereses particulares.

Aunque no lo van a decir, ambos clubes están de acuerdo que lo mejor es que por el momento no se vuelvan a ver las caras para que las pulsaciones bajen un poco. Sí trabaja el municipio para encontrarle una vuelta junto a la organización para intentar que no se pierda algo tradicional de la temporada estival.