Arroyo criticó a un funcionario provincial: "Nadie me da órdenes en mi ciudad"

Durante todo el fin de semana -incluso, a nivel nacional- se habló de la decisión del intendente Carlos Fernando Arroyo de retirarse el viernes pasado del acto en el que la gobernadora María Eugenia Vidal iba a presentar por segundo año consecutivo dos playas equipadas y gratuitas. En ese contexto, el jefe comunal de Mar del Plata salió a aclarar que se fue del lugar porque "un funcionario de la gobernación" le faltó el respeto a su investidura. "No pasó nada con la gobernadora", recalcó este lunes en declaraciones a FM Brisas.

"Cuando voy a una presentación así, a una habilitación de algo o a un acto oficial, en realidad no va Arroyo, va el representante legal y político de la ciudad. En ese momento me faltó el respeto un funcionario, aparentemente, de la gobernación y yo eso no lo permito porque yo represento a Mar del Plata", dijo en una extensa entrevista que otorgó a la emisora local.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-28-11-23-0-enojado-arroyo-se-fue-de-la-inauguracion-de-la-playa-de-vidal

Según reconstruyó, una vez que él y su gabinete arribaron a la playa ubicada frente al Museo MAR, el personal a cargo del protocolo y ceremonial le indicó su ubicación, ante lo cual se le advirtió que se trataba de la máxima autoridad a nivel local. "Yo escuché cuando este funcionario dijo 'no me importa nada, acá no pasa nadie' y a mi nadie me da órdenes en mi propia ciudad. Entonces, por un principio de honor a la ciudad, me retiré. Les dije explícitamente: acá, no estoy, señores", detalló.

"Con Arroyo pueden hacer lo que quieran, con el intendente no; no se equivoquen", aseveró.

Además, aclaró que la gobernadora no estuvo involucrada en el incidente porque ni siquiera había llegado. "No tiene nada que ver con este problema. Lo lamento mucho porque me hubiera gustado estar con la señora, pero bueno. Más allá de eso, este personaje le faltó el respeto al intendente y eso no lo voy a permitir", insistió.