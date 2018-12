Mourelle anticipó que la pauta salarial para 2019 será del 35%

Mientras se espera un cierre de negociación salarial entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) que este jueves mantendrán una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle anticipó que la pauta salarial prevista para el año próximo es del 35%.

El funcionario participó este miércoles en la Comisión de Hacienda, presidida por Alejandro Carrancio, del Concejo donde fue invitado para dar los lineamientos del presupuesto 2019.

El encuentro comenzó con un planteo de forma. Desde Acción Marplatense propusieron devolver el presupuesto al Ejecutivo debido a que con la aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la ratificación de la bonificación docente eran necesarias muchas modificaciones.

Sin embargo, la moción no prosperó y prefirieron trabajar en las modificaciones en la comisión.

La concejal de Unidad Ciudadana, Virginia Sívori, pidió que para continuar el tratamiento el Ejecutivo envíe la ordenanza complementaria, que establece las regulaciones salariales de los trabajadores, bonificaciones, etc. Sin embargo, Mourelle ratificó que no está obligado a enviarla y no lo hará.

En este punto, la discusión se empantanó y se habló de la posibilidad de que el subsecretario Gustavo Gil de Muro asista a la comisión para dar los fundamentos jurídicos de esa cuestión.

Más allá de esta situación, los concejales pudieron evacuar algunas consultas acerca del proyecto, que Mourelle fue respondiendo. "Vimos un Mourelle más light que el de la interpelación", dijo sorprendido un edil.

En ese marco, el secretario de Hacienda confirmó que la previsión de aumento salarial para el año próximo para los trabajadores municipales es del 35%. Y señaló que con es incremento, más la oferta que actualmente le realizaron al STM, empatarán la inflación que se vivió este año y la previsión del 18% para el año próximo.

-Este año habían pronosticado un 15% y vamos a estar en el 45- le planteó Daniel Rodríguez.

-Soy una persona optimista- replicó Mourelle.

Por otro lado, el funcionario anticipó que en 2019 se crearán 80 cargos en el municipio, aunque no especificó las áreas. En cuanto al aumento de tasas, luego de anunciar que iría en línea con la inflación, este miércoles precisó que será, en promedio, de un 37% en el primer semestre y de un 12% en el segundo, lo que redundará en un 49%.

Tras la reunión, el concejal de Sumar, Santiago Bonifatti, pidió que se realicen las modificaciones correspondientes, tras los cambios que se produjeron en las últimas horas y sostuvo que "el presupuesto presenta cerca de 1735 millones de pesos de déficit, que se dejan como futura deuda con los proveedores".

"Se esconde dentro del presupuesto el déficit mal utilizando un artículo que permite dejar algunos gastos para pagar en el mes de enero, entendiendo que el ejercicio fiscal no termina en la práctica el 31 de diciembre y por ello se puede posdatar algunos pagos, pero me pregunto: 1735 millones de pesos son algunos pagos o es el déficit de todo el municipio?” señaló el edil.