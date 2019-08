Arroyo anunció prontas definiciones sobre la baja de tasas

El intendente prometió prontas definiciones sobre la baja de tasas. Foto: 0223.

Mientras la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante se prepara para tratar nuevamente los proyectos de ordenanza fiscal e impositiva, este lunes el intendente Carlos Arroyo reiteró que trabaja en un plan para reducir las tasas y anticipó que en las próximas horas habrá novedades.

Consultado por los medios durante la entrega de lámparas de bajo consumo para los clubes de Mar del Plata, el intendente ratificó su voluntad y dijo que “en pocas horas tal vez algo se resuelva”.

No obstante, Arroyo advirtió que “rebajar las tasas no es bajar el monto total” de lo que cobra el municipio, sino “hacer concesiones a determinadas peticiones”.

“Hay situaciones que hay que atender, pero sin descalibrar el presupuesto municipal. Yo tengo que mantener el equilibrio, que es presupuesto cero. No es ahorrar dinero para tenerlo guardado. El dinero de los contribuyentes es para servicios. Yo voy a gastar hasta el último peso en servicios, pero no voy a gastar lo que no tengo”, detalló el intendente.

Este martes, a las 10.30 la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante volverá a poner en tratamiento los proyectos que definen la suba de tasas, luego de que en la última sesión plenaria del cuerpo se resolvió devolver los expedientes a comisión.