Los asesinos de Natalia Melmann, otra vez beneficiados con salidas transitorias: “No le encontramos explicación”

En las últimas horas, la familia de Natalia Melmann, la adolescente de 14 años violada, torturada y asesinada el 4 de febrero del 2001 en Miramar, tuvo la peor de las noticias: los tres policías que tienen condena perpetua por el crimen fueron beneficiados con salidas transitorias cada 15 días.

El pasado 20 de octubre, el Tribunal de Casación dio lugar al recurso presentado por la fiscalía contra la resolución de la Cámara de Apelación y negó las salidas transitorias para los exuniformados Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez. Sin embargo, este pedido hecho nuevamente por la defensa, fue aceptado.

"Van a salir sin tobilleras, sin control de nada"

En diálogo con 0223, Gustavo Melmann, padre de la víctima del horrendo crimen, sostuvo que por estos momentos “no le encuentran ninguna explicación lógica al fallo de la justicia” y les provoca “temor” que los tres expolicías puedan salir los domingos cada 15 días “sin tobilleras, sin control del Sistema Penitenciario, sin control del Patronato de Liberados, sin control de nada. Esto es un agravante”, se lamentó.

Los padres de Natalia no salen de su desconcierto porque hasta el momento, sus abogados no pudieron acceder a una copia del fallo: “La justicia no nos está tomando como parte porque dicen que `no somos parte´ de la discusión penal. No sabemos qué quieren decir esos camaristas, que están deshaciendo el fallo que dio la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde dicen que debe aplicarse el cumplimiento efectivo de la pena. No tenemos claridad aún de esta decisión”, remarcó.

“La verdad es que nunca tenemos paz, nunca resolvieron ni investigaron a todos los que participaron del homicidio de Natalia, que no son tres sino 5 porque hay restos de ADN en su cuerpo. Nunca los quisieron investigar y siempre estuvieron menoscabando a la familia. Esto que tendría que haber sido una reparación a la familia por la muerte horrenda que le dieron a mi hija”, razonó.

“Estos tres homicidas van a estar los domingos en la calle, a tres cuadras de la casa de Laura (Talampuca). No sabemos qué hacer. En todos los países del mundo cuando hay un hecho aberrante, hay justicia. Desconocen el principio básico de hacer cumplimiento completo a la pena de 25 años. Se violó, torturó y mató a una jovencita con el sólo objetivo de hacerla sufrir”, expresó.

Y añadió: “Estos asesinos tienen una patología y cuando tengan otra oportunidad, van a volver a matar. Nunca pidieron perdón. Suárez es profesor de full contact, uno de los deportes más extremos donde se matan a golpes. Ellos no se pueden integrar a la sociedad”, concluyó.