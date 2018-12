17 años de prisión para el sujeto que mató de un disparo a un joven en la zona roja

En sintonía con el pedido planteado por el Ministerio Público Fiscal en su alegato el Tribunal Oral en lo Criminal 1 condenó a 17 años de prisión a Matías “Tortuga” Quiroga como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El sujeto de 28 años está detenido desde que personal policial lo aprehendió horas después del crimen cometido la madrugada del 21 de enero de 2017.

En el debate que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 el abogado Mariano Ayesa –como representante del particular damnificado- había solicitado una pena de 19 años de prisión mientras que el defensor Sergio Fernández había solicitado la absolución al considerar que existía una duda razonable acerca de la participación de “Tortuga” en el hecho.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes. En cuanto a los agravantes valoraron la nocturnidad del hecho y la extensión del daño causado “por tratarse de una persona joven que tenía una vida por delante”.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli –que había concluido la investigación y elevado la causa a juicio en menos de treinta días- se mostró satisfecho con la decisión del Tribunal. “La familia de Lombardelli tuvo la misma sensación y así me lo hizo saber apenas terminó la lectura de la sentencia”, le dijo a 0223.

“El hecho se produjo en un ámbito muy particular en el que no encontramos circunstancias lógicas ni hipótesis de móvil. Se dio en un submundo muy particular, con cuentas que se ajustan y tipos de relaciones que escapan a la lógica”, agregó.

En el mismo sentido dijo que en su trayectoria no le tocó que prácticamente la totalidad de testigos que participaron del debate estuvieran presas o sometidas a algún tipo de proceso penal.

En la sentencia que se dio a conocer este viernes al mediodía en el séptimo piso de Tribunales los jueces también declararon reincidente a Quiroga que tras firmar la notificación correspondiente fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.