No hay "Gato" encerrado: Mariano Mignini dejó de ser DT de Kimberley

Comienza una nueva era en Kimberley. La confirmación de que no disputará el Regional Amateur y no participará de los torneos del Consejo Federal después de mucho tiempo llevarán a un cambio en la estructura, el coordinador Juan Manuel Vuoso dejará su cargo tras el Torneo Nacional de Independiente y, ahora, se oficializó que Mariano Mignini también dio un paso al costado de común acuerdo con la dirigencia y ya no será el director técnico de la Primera División.

Luego de la eliminación ante Nación en el Torneo "Norberto Omar Eresuma" de la Liga Marplatense de Fútbol el ciclo del "Gato" Mignini a cargo de la Primera del "dragón" puso punto final. Más allá del resultado en sí de esta llave de semifinales, tanto desde el cuerpo técnico como desde la dirigencia se entendió que el desgaste por los viajes, la doble competición hasta el 2018 y las extensas temporadas, en especial las últimas, llevaron a que la decisión sea de común acuerdo arrojando un balance más que positivo en donde se accedió a dos finales locales (un título) y una semifinal.

Por otro lado, la competición en lo que era el Torneo Federal "B" también demostró estar a la altura en su primera incursión como jefe de cuerpo técnico habiendo clasificado en todas las ediciones a playoffs o a la fase correspondiente. A su vez, Mariano Mignini logró potenciar a los juveniles del club y pudo conformar un plantel joven con sentido de pertenencia en la ciudad que necesitó pocos refuerzos para encarar cada una de las temporadas de ascenso.

Por eso, luego de la reunión entre el cuerpo técnico y los dirigentes el mensaje fue más que claro manifestando que las puertas del club estarán abiertas el día de mañana para volver a estar dentro de la institución que lo vio crecer. En cuanto al futuro, desde el club se tomarán el tiempo necesario para pensar en lo que vendrá en 2019.