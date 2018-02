El ascenso entre Mar del Plata y Rosario se definirá en la cancha

La Unión Argentina de Rugby, a través de su departamento de Competencias y Desarrollo, confirmó que Mar del Plata y Rosario disputarán los 42 minutos que restaban por el Campeonato Argentino de Mayores 2017.

Recordemos que el pasado 16 de diciembre, en cancha de Mar del Plata Club, el "Trébol" y Rosario disputaban el encuentro por la promoción, en el cual Mardel tenía la gran posibilidad de ganar y lograr el ascenso a primera. Cuando transcurrían 38 minutos de la primera parte y la visita ganaba 7 a 0, una fuerte tormenta eléctrica obligó al referee Claudio Antonio a suspender el cotejo y el partido no se pudo reanudar.

La UAR decidió que el cotejo se debe reanudar el día 7 de julio a las 15:30 horas. Dicho partido se disputará en dos tiempos de 21 minutos cada uno, con diez minutos de descanso entre ambos tiempos, alternando la posición en el campo de juego, iniciándose con el resultado parcial que al momento de la suspensión tenía el partido, Mar del Plata 0 – Rosario 7.

Luego de conocer esta noticia, el Head Coach del Seleccionado de Mar del Plata, Rafael Urrutia, opinó que "si bien no sabemos si la fecha para jugar lo que falta de este partido es la ideal, estamos con ganas de poder terminar esa "final" con Rosario, porque no pudimos demostrar en la cancha durante esos 38 minutos jugados lo que hicimos para poder salir campeones del ascenso, creemos que tenemos los jugadores con la capacidad para poder dar vuelta el resultado en el tiempo que resta jugar".

En tanto que el capitán, Rodrigo Iza, expresó que "la verdad que nos sorprendió, obviamente que para bien. Queríamos terminar el proceso de la mejor manera, y por suerte vamos a tener esta oportunidad, por ende, más cerca de la fecha, tendremos que focalizar de nuevo el objetivo. Ojalá se nos dé, vamos a dejar todo para lograrlo".

Por su parte Fernando Bilbao, entrenador del Seleccionado Mayor de Rosario, explicó que "era una noticia que la estábamos esperando, el reglamento era claro que cuando las Uniones no se pusieran de acuerdo la decisión la tomaría la UAR, nos parece una buena decisión que se pueda terminar el partido, sino sería poco serio que el Campeonato Argentino quede inconcluso, sin ninguna definición. Me parece justo para los dos equipos, que tengan la posibilidad de jugar el partido, independientemente de si se vuelve a jugar o no el torneo. Era cantado que se iba a terminar de jugar, así que nos prepararemos para ir el 7 de Julio a Mar del Plata".