Alvarado inauguró su escuelita en Batán

Con una buena concurrencia de chicos y muchos que vieron el movimiento, les generó curiosidad y se acercarán el jueves, se realizó la inauguración oficial de la Escuelita de Fútbol de Alvarado en Batán, que será el puntapié inicial de un proyecto que incluye la apertura de entre dos y tres lugares más para acercar al club a distintos puntos de la ciudad, para que los chicos puedan formar parte del "torito" cerca de su casa. A cargo de la clase estuvo Ezequiel "Trapito" Ceballos, el ídolo que empieza a hacer sus primeras armas como entrenador en la formación y es una motivación extra para los niños.

La idea de poder llevar al club a otros puntos de la ciudad estaba desde hace un tiempo y ahora se concretó. En un lugar muy identificado con Alvarado como es la ciudad de Batán, se inauguró la primera Escuelita de Fútbol fuera de las propias instalaciones del club, con una figura de lujo como "profe": "Trapito" Ceballos. Y varios chicos se prendieron, fueron, participaron de la primera clase y otros tantos prometieron sumarse a partir del jueves y la próxima semana.

Varios dirigentes, encabezados por Pablo Mirón, se acercaron hasta las canchas de césped sintético del exjugador del "torito", Marcelo Marín, a la vera de la ruta 88, en el kilómetro 9.5. El presidente destacó la posibilidad de "acercar el club a los chicos, darle la posibilidad de que formen parte de Alvarado con las comodidades que brinda estar más cerca de sus casas. Y más con una figura como "Trapito", a quien agradezco profundamente porque desde el momento que se lo ofrecimos le metió para adelante. También quiero agradecer a mis compañeros de Comisión Directiva, al coordinador Gustavo Gatti y a los profes Juan Pablo Nieva y Diego Bernaola, que son parte del club y vinieron a dar una mano en este primer día".

Por su parte, el protagonista principal, Ezequiel Ceballos, con el nerviosismo que genera todo lo nuevo, también mostró su felicidad y expresó que "cuando me lo propusieron me pareció una idea buenísima, tenía ganas de empezar a hacer algo con chicos y acá tengo la oportunidad. No tengo mucho más para decir, nada más que disfrutar este momento y agradecer a los padres que vinieron y nos confían sus hijos. Queremos que aprendan a jugar a la pelota, pero sobre todo que se diviertan y que se formen no sólo como jugadores de fútbol sino también como personas". También acompañaron a "Trapito", sus compañeros en el plantel del Federal A, Emanuel Urquiza y Joaquín Susvielles, además del ayudante de campo y técnico de la Primera Local, Osvaldo Nartallo.

Y después empezaron a trabajar, con Nieva y Bernaola colaborando en la primera clase y los padres disfrutando de ver a sus hijos correr atrás de las pelotas. En una cancha que estuvo decorada de azul y blanco por la Subcomisión de Damas del Club Alvarado, que sigue sumando actividades y aportó desde los globos que le pusieron color al lugar, hasta una bolsita de caramelos como bienvenida a cada uno de los niños, que se fueron con una sonrisa hasta la próxima clase.

Los entrenamientos, en el Complejo que se encuentra ubicado en Ruta 88 kilómetro 9.5, entre Las Charitas y Oro Negro (en colectora), son los martes y jueves de 17.30 a 19. Para inscribirse u obtener mayor información, se pueden comunicar con la secretaría del club al 4721611 ó con Mario Badoza, uno de los responsables del fútbol infantil, al teléfono 223-5836389.