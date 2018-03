Crovetto dijo que “Arroyo está mal aconsejado” y alertó que la educación municipal podría ser "provincializada"

Tal como adelantó 0223, Ana María Crovetto ya no ocupa el cargo de secretaria de Educación municipal. Este martes, el intendente Carlos Arroyo la echó del gabinete comunal.

En declaraciones al programa Vencedores y Vencidos, Crovetto confirmó su alejamiento del Ejecutivo local por pedido del jefe comunal. “El pasado viernes, presenté mi renuncia pero el intendente se me adelantó. En tres oportunidades, estuve a punto de renunciar porque la remaba sola, y es muy difícil”, explicó y reveló que tuvo “un cruce muy fuerte” con la subsecretaria de Educación municipal, Susana Rivero, pareja del intendente. “Arroyo está mal aconsejado”, lanzó.

En ese sentido, Crovetto expresó su postura al respecto: “Hay cargos políticos que si los tenés, deben trabajar, no me interesa ver a personas sentadas sin hacer nada con cargos políticos, hay una directora general que no entiende”. “Yo exigí que se trabaje”, subrayó.

Y agregó: “Me siento libre, soy una persona íntegra, de tener que bancarme a dos personas que no trabajan por cargos políticos”. “Estoy muy tranquila. Seguramente me voy por la puerta grande”, valoró.

A su vez, la ahora exfuncionaria afirmó que se siente “muy bien, muy contenta”. “Todo el trabajo recaía en mí, absolutamente todo”, destacó la docente, quien añadió que “estaba Susana Rivero, pero cuando el trabajo lo hace una sola, no es lo mismo”.

“En 26 meses debo haber faltado 14 días de vacaciones y 4 o 5 días más, sin embargo hay personas a las que le contabilicé 4 ó 5 meses sin venir a la secretaría”, ejemplificó la exfuncionaria al programa "Vencedores y Vencidos".

En cuanto, Crovetto manifestó que Arroyo “no tiene con qué agradecerme. Hice el trabajo de dos personas más”. Además, desmintió haber mantenido un vínculo personal con el jefe comunal o su pareja: “Yo nunca fui amiga ni de Arroyo ni de Susana Rivero, siempre fue una relación profesional”. “Yo soy peronista, no soy arroyista”, destacó.

“A los docentes les digo que continúen trabajando, que el sistema municipal es muy bueno y es un orgullo para Mar del Plata, y que no permitan que lo provincialicen”, concluyó.