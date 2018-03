Nación quiere dar un paso más en un año muy especial

El plantel de Nación que no se conforma con las tres semifinales alcanzadas y sueña con quedarse con el título en el 100° aniversario. (Foto: Pato Celano)

No es un año más para el Club Nación. Cumple 100 años de vida y quiere festejarlo a lo grande, no sólo con la cena que tiene preparada y que unirá a toda la familia de la institución, sino que también sueña con ponerle el broche de oro en lo futbolístico, con el título en la Liga Marplatense de Fútbol. Este jueves, el plantel realizó una cena familiar en La Perla y tiene claro su objetivo.

Las tres semifinales que consiguieron en los últimos dos años no son para desmerecer. Por el contrario, el trabajo hecho por el club de Falucho y Tres Arroyos ha sido muy bueno en lo futbolístico y mostró estar entre los mejores del medio local. Pero eso no hace que se conforme, por el contrario, cambió el timón en la conducción (Luis Machado reemplazó a Mariano Piastrellini), mantuvo la mayor parte del plantel y se reforzó para que ese lugar entre los cuatro mejores pueda transformarse en un lugar entre los dos que disputen la final y, por qué no, levantando el trofeo del torneo "Norberto Eresuma" que comenzará el sábado.

En su primer paso, Nación visitará desde la 15 a Independiente en uno de los choques más atractivos que tendrá la jornada inaugural, con dos candidatos a dar pelea en la temporada, en la zona más complicada de las tres que tiene la primera fase, la B, que además componen Alvarado, River, Cadetes, Atlético Mar del Plata, Deportivo Norte, Peñarol, Juventud Unida de Batán y Once Unidos.

Para comenzar el certamen, Machado no contará con dos de las figuras, Ezequiel Vecchiarelli y Emanuel Ogas, que están disputando las instancias de playoffs del Torneo Federal C con Juventud Unida de Otamendi. Una vez finalizada la participación con el equipo de la Liga de General Alvarado, se reincorporarán al plantel.

El jueves, en un restaurante del balneario San Sebastián, en La Perla, se realizó una cena familiar en la que todos los jugadores compartieron un momento con sus familias, como previa al inicio del campeonato. Allí, se redoblaron las expectativas y todos apuntaron a ser protagonistas en el plano futbolístico. Además del presidente Carlos Canale y toda la Comisión Directiva, se destaca el trabajo y el esfuerzo de Sergio y Matías Cajal, Javier Soto y un grupo de colaboradores que aportan para que no falte nada.