Etchecolatz: "Para que la hija no lo quiera, cómo será como persona"

"Lo escuché por radio y no lo podía creer. Tenía una alegría tan grande; estaba sola en casa y no sabía a quién decírselo". Las palabras de Ángela Tasca de Barili salen desde lo más profundo de su corazón. Se refiere, claro está, a la noticia que se conoció el viernes sobre la revocatoria de la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, el represor que desde fin del año pasado se había convertido en un vecino más del Bosque Peralta Ramos.

"Me parece bárbaro, es lo que se merece. Para que la hija no lo quiera, cómo tiene que ser. Ella estaba contentísima", dijo Angelita, luego de escuchar el crudo testimonio de la hija del genocida, que durante el fin de semana expresó su satisfacción por la decisión de la Justicia.

Angelita recordó una charla que tuvo días atrás con un vecino del Bosque, a quien felicitó por organizarse para repudiar el beneficio a Etchecolatz. "La organización tuvo mucho que ver", dijo.

Por su parte, Karina Huarte, integrante de la agrupación de vecinos del Bosque, destacó la "fuerza de la lucha colectiva".

"Veíamos que la impunidad ganaba y los vecinos nos sentíamos militarizados. Las calles no eran nuestras, no podíamos transitar en un barrio donde siempre tratamos de vivir en armonía. Desde que nos plantaron al genocida sentíamos que no estaba bien y decidimos unirnos", contó.

En ese marco, dijo que la decisión de la Justicia puede significar un precedente muy importante para que se revisen las prisiones domiciliarias que tienen otros genocidas en Mar del Plata.