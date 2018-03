La “ausencia” de obras en el Gasoducto de la Costa y un dólar bajo preocupa a la industria local

Para la industria marplatense, el bajo precio del dólar y la demora en la concreción del Gasoducto de la Costa, afecta gravemente el sector y le impide ser competitivo.

Así lo expresó Nelson Siniscalchi, secretario de la Unión Industrial Marplatense (UIM), que en diálogo con 0223, priorizó a la paridad cambiaria para que el sector pueda competir en los mercados del exterior y consideró que el dólar hoy “está muy bajo”.

“Teniendo en cuenta los últimos 15 años y si evaluamos como han subido los costos de la energía, las cargas laborales, de los insumos, de los alquileres y los impuestos, el dólar hoy debería estar por arriba de los 35 pesos. Cualquiera del sector se lo va a decir. Claro que esto produciría un descalabro porque aumentaría todo. Pero para que esto no ocurra, están los economistas que deberían resolver esta cuestión”, evaluó el empresario.

Consultado por los dichos del ministro de la producción Francisco Cabrera, que pidió a los industriales “que se dejen de llorar y se pongan a invertir”, Siniscalchi dijo que la frase “estuvo fuera de lugar” y pidió además de estas políticas cambiarias, la necesidad de volver a otorgar créditos blandos a la industria, “que hace dos años los habían abierto y hace un tiempo ya no los dan".

“En Mar del Plata la situación en general está tranquila, donde algunas empresas se están reactivando algo y otras no tanto. Las que tienen un sector de la exportación para volcar esos productos no tienen problema, pero hay que recordar que el 80% de lo que producen unas 1500 empresas –chicas, medianas y grandes- en la ciudad es para consumo del mercado interno y hoy está afectado por la recesión”, evaluó el dirigente.

En relación al empleo en el sector, el titular de la UIM afirmó que en los últimos años “no hubo despidos” y destacó la mano de obra del trabajador industrial “que es calificada y cuesta dinero y tiempo volver a conseguirla”.

"Todavía no empezaron el Gasoducto de la Costa"

Por último se refirió a la falta de provisión de gas, que afecta desde más de dos años a Mar del Plata, Siniscalchi sostuvo que desde la Ucip, en conjunto con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y CAME solicitaron al gobierno la concreción del Gasoducto de la Costa.

“Hicimos la semana pasada un reclamo nuevo al ministro porque todavía no empezaron la obra. De la licitación que afecta a nuestra zona que es la sudeste, que incluye Mar del Plata, Balcarce, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, Miramar y Las Armas, ya se hizo la parte de la licitación de caños, mano de obra de caños y compresores. Esta última, no hubo oferentes pero se volvió a hacer pero no se adjudicó. Esta demorado. Que se empiece por lo menos con la colocación de los caños. Y se adjudique la mano de obra de los compresores. Cada día que se pierde es una demora para que se puedan instalar empresas en la zona o para que muchos edificios que estén parados, se terminen. Es fundamental está obra y hace tiempo que se viene prometiendo”, concluyó Siniscalchi.