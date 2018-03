Juventud de Otamendi, con raíces marplatenses

Si bien no hay equipos de la Liga Marplatense jugando la última edición del Torneo Federal C, la gran cantidad de futbolistas de nuestro ámbito que están disputando el certamen en diferentes equipos, hace que siga llamando la atención en la "Feliz". Y uno de ellos, vecino, Juventud Unida de Nicanor Otamendi, dio otro paso el domingo al igualar en Tandil 1 a 1 ante Gimnasia y asegurar el pasaje a los cuartos de final gracias al categórico 4 a 0 de la ida. Los dirigidos por el experimentado Pedro Boccanera, ahora se la verán con Atlético Miramar, otro conjunto repleto de marplatenses, que son dirigidos por Leonardo D'Urso.

No dejó dudas el CAJU en Tandil. Fue con la tranquilidad de la diferencia del primer partido, pero consciente que no se podía relajar y que no le tenía que dar "vida" a Gimnasia para que se agrande y pueda ir por el milagro. Firme, sólido, seguro, el albirrojo salió a liquidar la serie, abrió el marcador por intermedio de Jesús Collantes y todo se terminó. El resto estuvo demás, llegó el empate local, pero sirvió únicamente para decorar el resultado.

Con esta clasificación, pasó a cuartos de final donde estará cara a cara con Atlético Miramar, el otro equipo de la zona que se reforzó casi íntegramente con marplatenses. Ambos compartieron la Zona 7 de la Región Pampeana Sur y fue empate 0 a 0 en Otamendi y victoria de los de D'Urso en la revancha que, a la postre, le dieron el pasaje como primero de grupo directamente a los cuartos de final.

La próxima semana, comenzarán a disputar esta instancia con el encuentro de ida en el "Aníbal Fernández" y siete días más tarde definirán la serie en la "Ciudad de los Niños".

Juventud Unida es dirigido por el experimentado Pedro Boccanera, referente de todo Otamendi, con un gran pasado en Círculo Deportivo, donde se consagró campeón de la Liga Marplatense en 2005. En el plantel, cuenta con muchos jugadores que son marplatenses o suelen ser protagonistas del fútbol local: Ezequiel Vecchiarelli, Nicolás Alba, Sebastián Robles, Joaquín Suhs, Gonzalo y Nicolás Fleming, Diego Ramírez, Emanuel Ogas, Joaquín Santos, Jesús Collantes y Mariano Pintos. El resto de la base lo componen futbolistas del club y la Liga de General Alvarado: Daniel Palacios, Simiani, Tadeo Gómez, Nahuel García, Nicolás Mosquera, Damián Maidana, Enzo Zurita y Cristian Ferrer.

A todo pulmón, los dirigentes y colaboradores que llevan adelante esta campaña de Juventud Unida no se conforman con lo hecho, con haber alcanzado una instancia que es histórica para el club y quieren ir por más. Se viene un duelo difícil y necesitan del apoyo de todo el pueblo para que el CAJU pueda dar un paso más ante un rival muy complicado, viejo conocido, para quedar a dos escalones de la gloria.