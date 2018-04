Murió un estibador cuando realizaba una descarga en el Puerto

Un trabajador del Puerto de Mar del Plata murió este jueves por la mañana mientras trabajaba en la descarga de un barco y sus compañeros bloquean el acceso a las terminales 2 y 3.

El hecho ocurrió hace instantes y provocó la reacción inmediata del resto de los trabajadores, que desde hace tiempo reclaman que se instale en el puerto un puesto sanitario para atender emergencias.

El estibador, que realizaba tareas como temporario en la descarga del buque Navegantes III, fue atendido por personal médico de Prefectura, que constató la muerte. Todavía no está claro cuál fue la causa de la muerte. Algunas versiones dicen que el trabajador estaba en la cinta transportadora en la bodega del barco y le dio una descarga eléctrica. Otros hablan que se desvaneció mientras estaba trabajando a causa de un problema cardíaco.

Más allá de la causa, los estibadores reaccionaron rápidamente e iniciaron una protesta en el acceso a las terminales 2 y 3 debido a que desde hace años reclaman que se instale en el lugar un puesto sanitario para atender casos de emergencia.

“El gran problema que tenemos en el Puerto es la atención de primeros auxilios. Viene la ambulancia pero en casos graves como esto no sirve", explicó a 0223 el titular de Supa Carlos Mezzamico. En ese marco, explicó que la ambulancia más cercana es la que está instalada en el Soip.

El tema lo habían hablado con el actual presidente del Consorcio Portuario Regional, Martín Merlini, al igual que con sus antecesores. "Dicen que no se da porque dicen que no hay elementos humanos para equipar el móvil", dijo Mezzamico, quien remarcó que ahora no quieren "conversar más nada". "Queremos respuestas", concluyó.