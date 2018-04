Otra protesta en Ioma de mamás de chicos con discapacidad

Madres de chicos con discapacidad y prestadores de servicios nuevamente se concentraron frente a la sede central de Ioma Mar del Plata, para reclamar por la falta de respuestas: el viernes pasado estuvieron en las puertas de la residencia de Chapadmalal para que María Eugenia Vidal los escuchara pero no fueron atendidos por la Gobernadora.

“El viernes esperamos por 2 horas hasta que nos atendió el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi. Le planteamos nuestra preocupación por el Ioma y nos atendieron muy bien: le entregamos al ministro una carta dirigida a la Gobernadora, que él se comprometió a dársela. Nos pidieron a todos los datos y nos dijeron que íbamos a tener un llamado de la Gobernación. Cómo hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, hemos convocado a esta manifestación en apoyo también al reclamo que se hace a las 13 en Buenos Aires y en La Plata”, contó a 0223, Mirta Catalano, mamá de un niño con discapacidad y que representa además a los contraprestadores de Ioma.

Por su parte Claudia Moyano, mamá de Micaela, que tiene una discapacidad intelectual, mostró toda su desazón por la crisis, que afecta en primera instancia a los transportistas, terapistas ocupacionales , acompañantes terapéuticos y como un efecto dominó, a los pequeños, que se quedan sin sus contraprestaciones de salud.

“Yo este año me quedé sin transporte para mi nena y no consigo porque nadie se quiere hacer cargo, conociendo que Ioma no paga las deudas. Hay días que no la puedo llevar a la escuela y Micaela se tiene que quedar en casa. Lo mismo con terapia ocupacional y los acompañantes terapéuticos, que tardan hasta 6 meses en autorizar. Ahora estamos viendo que tampoco ellos cobran su trabajo desde el año pasado. No pueden sostener su trabajo”, cuestionó Claudia.

“Ahora en relación a discapacidad, la Provincia obliga a los hoteles a tener habitaciones en relación a la accesibilidad. Nosotros aplaudimos y nos alegramos por estas decisiones que son avances sumamente importantes. Pero si estamos precarizando con lo básico que es la salud, en discapacidad las prestaciones son para mejorar la calidad de vida, que es lo indispensable. Después hablemos de turismo y de otras medidas. Lo urgente es esto, no podemos sostenerlo más. Nos sentimos manoseados”, se lamentó la mujer.