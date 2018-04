Por falta de luz, en la Secundaria N°19 las clases empiezan una hora más tarde

Colmados de problemas que las autoridades municipales y provinciales no intentan resolver, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria N°19 decidió este viernes realizar una jornada de protesta.

Es por falta de luminaria que los alumnos que asisten a la República de Cuba 1849 todas las mañanas deben empezar las clases entre 45 minutos y una hora más tarde que cualquier otro alumno de la provincia de Buenos Aires. "Las clases deberían comenzar 7.30 y arrancan pasadas las 8.15 contó a 0223 Luciano Lupi, delegado docente y añadió: "Decidimos correr el horario porque se les hacía imposible a los chicos poder ver en la primera hora porque no tienen luz".mo

Pero ese no es el único problema que deben afrontar quienes forman parte de la institución. "Hay techos rotos, puertas y ventanas también; cloacas tapadas; y tenemos que suspender las clases continuamente por eso", explicó Lupi.

Además, la situación de las calles aledañas a la escuela es insostenible. "República de Cuba está intransitable y directamente una de las entradas no se puede usar", denunció el docente.

Es por ello que los reclamos que se intensificaron este viernes con una jornada que incluyó el dictado de clases por fuera de la escuela, no sólo van dirigidos al Consejo Escolar, directo responsable de la situación edilicia del establecimiento; sino también a la Municipalidad quien debería hacerse cargo de las calles.

Por otro lado, contó el docente, que "no hay mobiliario suficiente para todos los chicos" y días atrás les informaron que reducirán el cupo del Sistema Alimentario peligrando la nutrición de los alumnos. "Nos quieren dar solamente 140 cupos cuando son casi 400 en total; es una locura, nos están pidiendo que elijamos quien come y quien no", protestó Lupi.