Comenzó la fiesta en "Casal Squash"

Con siete partidos disputados este lunes en “Casal Squash”, dio comienzo el torneo PSA “Tour de las Américas” que pone en juego la Copa “Decker Camiones” . El torneo internacional que reparte 10.000 dólares en premios y se disputa en el Microestadio “Ricardo Roude”, cuenta con la dirección de Marcelo Romiglio. En la jornada de qualy cayeron los jugadores locales Mariano Burdet y Matías Valenzuela. Este martes habrá acción desde las 17,30 con las finales de qualy. El miércoles comienza el cuadro principal y a las 10,30 se presentará el torneo ante la prensa en dependencias del Emtur.

Resultados - Lunes

-Francesco Marcantonio (Paraguay) venció 3-0 a a Guido Fontanazzi (Buenos Aires)11-7,11-6,11-4 en 30’

-Matías Kupferberg (Córdoba) ganó 3-1 a Gastón Decker (Necochea) en 55’ 12-10.6-11,11-3,12-10

-Francisco Obregón(Entre Ríos) 3-0 a Rafael Allendes (Chile)11-4,11-4,11-8 en 35’

-Rodrigo Bonzo (Buenos Aires) venció 3-1 a Mariano Burdet (Mdp) 11-5,11-6,9-11,11-6 en 35’

-Mostafa Assal (Egipto) le ganó 3-0 a Matías Valenzuela (MDP) en 36’ (11-9,11-7,11-5)

-Miguel Pujol (Buenos Aires) 3-0 a Dylan Tymkiw (Chaco) 11-4,11-4,11-5 en 22’

Martes - Finales de Qualy

17.30 Federico Cioffi (Mar del Plata) vs. Francesco Marcantonio (Paraguay)

18.15 Matías Kupferberg (Córdoba) vs. Francisco Obregón (Paraná, Entre Ríos)

19.00 Mostafa Assal (Egipto) vs. Rodrigo Bonzo (Buenos Aires)

19.45 Rodrigo Obregón (Paraná) vs. Miguel Pujol (Buenos Aires)