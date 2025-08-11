“De noche en el barrio andás con miedo”: robaron en la casa de una locutora de una reconocida radio

Desconocidos ingresaron durante la noche del viernes a una vivienda en el barrio Villa Primera y se llevaron dinero en efectivo y costosos artículos electrónicos. En esta oportunidad, la víctima fue Jorgelina Puggioni, locutora de radio Brisas, que en declaraciones a 0223 contó cómo fue el hecho de inseguridad.

“Me fui a entrenar a la tarde noche y cuando regresé y entré el auto, me llamó la atención que había un secador de pelo tirado en el pasto, las luces del palier de mi casa estaban apagadas y la de la habitación, prendida. Y los ladridos de mi perro que se escuchaban desde la vereda de enfrente. La ventana de la puerta de entrada estaba abierta y había forzado dos rejas. Así que no entré y llamé a la policía”, recordó.

Una vez que llegó un móvil policial y comprobó que los delincuentes ya se había ido, descubrieron lo peor. “Cuando entro, veo que mi perrito temblaba de miedo y toda la casa estaba revuelta. Me robaron dinero en efectivo, dos televisores, un celular, ropa y electrodomésticos”, lamentó Puggioni.

“Hace unas semanas le habían robado a una colega de la radio en el mismo barrio. Yo vivo en la zona del Colegio Piloto y hace un tiempo que hay muchísimos robos. La verdad es que cada vez que salís de tu casa a la noche, andas con miedo”, concluyó.