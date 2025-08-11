Trabajadores de una clínica privada marplatense reclaman por falta de pago

Trabajadores de una reconocida clínica privada de Mar del Plata, nucleados en la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), realizan este lunes retención de tareas en reclamo del pago salarios adeudados.

El establecimiento apuntado por los profesionales de la salud es el Sanatorio Belgrano, ubicado en Belgrano entre La Pampa y Chaco, el cual adeuda aún el pago de una suma que ronda los $100 mil en concepto de asignaciones no remunerativas.

"Esta situación no es nueva: se trata de una conducta reiterada por parte de la institución, que vulnera de forma sistemática los derechos laborales más básicos", indicaron a través de un comunicado. Según confiaron a este medio, son cerca de 180 los trabajadores afectados.

"El trabajo en salud no puede seguir sosteniéndose a costa del esfuerzo y la incertidumbre permanente de quienes ponen el cuerpo todos los días. El pago del salario en tiempo y forma es una obligación indelegable de todo empleador. Exigimos una respuesta inmediata que regularice esta situación y garantice condiciones dignas para nuestras compañeras y compañeros", completaron.