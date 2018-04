Prohíben salir del país a dueños de la agencia de turismo que ya recibió más de 40 denuncias

Cuatro días después que 0223 diera a conocer las primeras denuncias de damnificados por la agencia de turismo Kasper que cobró por adelantado vuelos, traslados, estadías y paquetes completos de vacaciones que no contrató, la DDI recibió más de cuarenta denuncias que fueron remitidas a la fiscalía de Delitos Económicos. Si bien los titulares de la empresa aún no fueron localizados, la Justicia de Garantías dispuso que sus titulares no puedan salir del país.

En el marco de la etapa preliminar de la investigación que encabeza el fiscal Javier Pizzo se ordenaron una serie de medidas y consultas –a empresas aéreas, mayoristas y operadores turísticos- para confirmar el estado de todas las reservas que supuestamente habían realizado Eduardo Estrago y Analía Canet. El proceso es extenso porque debe compararse individualmente cada uno de los servicios contratados por los damnificados.

En el gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones ya se tomaron 36 denuncias y se están ordenando los turnos para atender a más damnificados que se enteraron de las irregularidades y que tenían pendientes viajes para las próximas semanas. “Además están pendientes otras 7 denuncias que se incorporarán en las próximas horas”, confirmó el fiscal a este medio.

“La causa comenzó el domingo cuando se recibieron las primeras denuncias, fue calificada como estafas aunque Estrago y Canet aún no fueron notificados porque no se los halló en los allanamientos que se realizaron el martes por la tarde”, agregó. Sin embargo, el Juez de Garantías Juan Tapia dispuso en las últimas horas la prohibición para que ambos salgan del país.

En virtud de que cada día se acercan más personas a denunciar que pagaron algún servicio y que no pueden comunicarse con la agencia ubicada en Olavarría al 2900, aún no puede establecerse con precisión el monto total de la estafa. Si se toma en cuenta que en las denuncias hay pagos que van de los tres mil a los catorce mil dólares, la suma total podría llegar a los 500 mil dólares.