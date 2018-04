Sporting defendió, fue oportuno y se metió en cuartos

Sporting (28): Leandro Pizzolo, Federico Tehaux e Iván Ballesteros, Ignacio Parietti y Federico Paruzzolo, Mariano Dramis, Lucas Gasparri y Rodrigo Fernández Criado; Ignacio Marino y Gastón García Argibay, Manuel Banus, Mateo Biain, Pedro Area y Juan Evangelista; Juan Noceti. Entrenador: Eduardo Etcheto.

Ingresaron: Joaquín Pérez Maraviglia, Rodrigo Collins, Lucas Lastra, Juan Aizpún, Gregorio Piovani y Juan Varela.

Lomas Athletic (14): Franco Scaramella, Juan Ávila y Lucas Favre; Patricio Bada y Federico Ehgartner; Tomás Lugones, Nicolás Weiss y Juan Martín Campbell; Juan Lodewhycky y Lou Bogani; Joaquín Couto, Ignacio Redruello, Felipe Riveiro y Bruno Quercia; Matías Torry. Entrenadores: Pablo Gómez Cora, Pablo Dentone y Esteban Bogani.

Ingresaron: Santiago Molina, Joaquín Abeleira, Lucas Pajarola, Agustín Toth, Nicolás Menéndez, Santiago Schmidt, Juan Cruz Erazo y Francisco Giachetti.

Puntos: PT 18´ try de Evangelista (S), 25´ penal de Noceti (S) y 35´ try de Campbell convertido por Redruello (LA). Resultado parcial: 8-7; ST 5´ try de Gasparri (S), 8´ penal de Noceti (S), 15´ try penal (LA), 26´ try de Evangelista convertido por Noceti (S) y 32´ try de Collins (S). Resultado final: 28-14.

Amarillas: PT 28´ Weiss (LA) y 33´ Fernández Criado (S); ST 8´ Ehgartner (LA), 13´ Tehaux (S) y 36´ Lodewycky (LA).

Árbitro: Matías Ortiz de Rosas.

Cancha: Villa Marista.