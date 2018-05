Qué aprobaron, Espacio sí o no y flojita de papeles

Muchas horas, mucha confusión

La sesión del último jueves en la que se aprobaron el presupuesto y el aumento de tasas en Mar del Plata dejó mucha tela para cortar.

Por un lado, cuestiones institucionales que los ediles deberían comenzar a rever. Se había convocado a las 10 de la mañana la sesión ordinaria y a las 14 la de concejales y Mayores Contribuyentes que completaba la sanción al incremento de tasas. Sin embargo, arrancó todo con 7 horas de demora, sin que a ningún concejal le importe la gente que había ido a presenciar la sesión por expedientes puntuales.

Todos los órdenes preestablecidos se modificaron y lo primero que se aprobó, cerca de las 21.30, fueron las ordenanzas fiscal e impositiva que establecieron la suba de tasas, especialmente de la TSU que es la que más preocupa al vecino. Para llegar a la aprobación, el arroyismo tuvo que aceptar los cambios que propuso a último momento la Unión Cívica Radical (UCR) para reducir, algo, el incremento de tasas.

Lo concreto es que si poca claridad había acerca de cuánto aumentarán las tasas este 2018, esos cambios generaron todavía más incertidumbre y nadie sabe realmente cuánto pagará.

Finalmente el debate continuó y terminó en plena madrugada, pasadas las 4 de la mañana, cuando los conejales aprobaron el presupuesto. En medio del cansancio y el aburrimiento, hubo algunas situaciones que despertaron el humor. Un grupo de cooperativisitas, por caso, la acusó a la radical Cristina Coria de ir con el pijama a la sesión. La concejal asumió la crítica de moda con humor.

¿Espacio Clarín por una década?

En la sesión se aprobó finalmente el tarifario para alquilar o concesionar la Plaza del Agua por parte de Osse. Para muchos ediles de la oposición era la puerta de entrada para el desembarco del Espacio Clarín en el lugar, algo que el propio empresario que impulsa la iniciativa da por hecho.

Sin embargo, incluyó un cambio de último momento: el cuerpo legislativo introdujo una modificación para que Osse no pueda ceder ese lugar por más de 30 días. Cualquier proyecto que supere ese tiempo deberá tener la autorización del Concejo Deliberante.

El cambio no afectó al empresario que sigue dado por hecho el desembarco del proyecto que promete revalorizar un lugar emblemático de Mar del Plata que, argumenta, se cae a pedazos, algo no tan cierto para la mayoría.

Mientras tanto comenzó a circular la presentación del proyecto. Hay algunas cuestiones que todavía no trascendieron y harán ruido: la concesión del lugar sería por 10 años con opción a otros 10 en favor del empresario.

Las dependencias municipales que funcionan allí deberán mudarse y la empresa dará una compensación económica al municipio. Y Osse solo podrá disponer del lugar cinco veces al año, mientras que otras actividades sin fines de lucro tendrán que avisar a principio de año y quedará sujeto a la aprobación de los concesionarios. ¿Avanzará?

Un juez estalló de enojo: Vilma, flojita de papeles

En las redes sociales, la Agrupación Mar del Plata de Pie denunció que la concejal Vilma Baragiola “sigue sin transferir su vehículo Isuzu Trooper”. “Todos los días en que lo usa, infringe las normas de tránsito, ya que no está a su nombre y no tienen cédula azul para poder manejarlo, además nos está debiendo a todos los vecinos, ya que es patente municipalizada, $10.588,12”, afirmaron desde la entidad, que difundieron la boleta impaga de la edil oficialista.

Un detalle: ¿quién aparece como propietario del automotor? Alfredo Eugenio López. Se trataría del mediático juez federal. El magistrado habría estallado de enojo al enterarse de la deuda de Baragiola y le mandaría una carta documento a la concejal radical para que regularice la situación del automotor.

Mientras tanto, la edil de la UCR le disparó al exintendente Gustavo Pulti cuando los concejales de AM le recordaron el escándalo del video de camioneros en una de las últimas sesiones del HCD.

En ese contexto, Baragiola afirmó que “no me voy a callar la boca porque cuando la justicia habló a mí me dio la razón. Yo creo en la Justicia, la política podrá querer decir otra cosa, pero cuando se sentaron a declarar todos dijeron que Vilma Baragiola jamás les había pedido nada, todos dijeron que jamás escucharon a Vilma Baragiola decir algo”.

“Yo sigo para adelante pero sepan que cuando toquen el tema de la Justicia y de Vilma Baragiola no la van a poder comparar con nadie que hoy sí está en Tribunales y procesado; Baragiola nunca fue procesada, nunca la llamaron a declarar. En cambio, otros sí tuvieron que ir a declarar, otros que usaron el micrófono por la mañana para bastardear a Baragiola pero cuando se sentaron en la Justicia dijeron que a Vilma nunca la escucharon pedir nada. Eso es judicializar la política, no sirvió, porque el vecino de Mar del Plata reconoció y dio otra oportunidad más, que Vilma Baragiola nunca fue lo que muchos trataron de instalar meramente por el hecho de sacarla del medio”, dijo la exdiputada nacional.

Y culminó afirmando: “No todos los políticos en Mar del Plata somos iguales, al menos yo no estoy procesada, yo pedí que la justicia me investigara. Sepan que cada vez que toquen el tema lo voy a decir, no me voy a callar. Para mí, no es ni siquiera una mancha, es el orgullo de saber que tenía razón y que decía la verdad; que muchos se tuvieron que callar la boca y que muchos que me quisieron sacar del medio porque me veían peligrosa tuvieron que mancársela cuando en la última elección los resultados le fueron adversos”.

Morro, soldada de Luisito

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución por el cual manifestó preocupación por la intervención del PJ nacional dispuesta por la Justicia Federal en materia electoral.

La iniciativa fue avalada por la mayoría de los concejales. En el momento de la votación, la concejal de 1Pais, Mercedes Morro, no acompañó el proyecto.

Sucedió que la referente del sindicato de Gastronómicos se abstuvo. Queda claro que la edil massista no quiso quedar en off-side con el flamante interventor del PJ Nacional y jefe político, Luis Barrionuevo.

Picante cruce entre Bonifatti y Carrancio

En el marco del acalorado debate por el aumento de tasas, se produjo un picante cruce entre el concejal vidalista, Alejandro Carrancio y el edil de AM, Santiago Bonifatti.

Todo arrancó cuando el extitular del Emvial arremetió contra los concejales de Cambiemos. “Lo que vemos expresado en 13 bancas es el resultado de un acuerdo electoral, lo que no vemos es el resultado de una coalición de gobierno”, lanzó Bonifatti en el plenario en el recinto del HCD.

Y subrayó: “Está claro que hay una sujeción a la voluntad de otro y eso no es una coalición de gobierno; eso es el cumplimiento de un acuerdo electoral que respeto pero también digo con todas las letras que eso no es una coalición de gobierno, no es un equipo. Acá hay todas miradas diferentes sometidas a determinados acuerdos electorales pasados y futuros que necesitan cumplir”, Tras estas palabras, Carrancio salió al cruce de lo dicho por el exfuncionario de Gustavo Pulti y le apuntó a la anterior gestión municipal.

“Celebro la heterogeneidad de opiniones que tenemos en Cambiemos; acá no hay –como sucedió en algún otro gobierno comunal, provincial o nacional- un disciplinamiento casi soviético en el momento de la votación. Acá no pasa eso, acá discutimos, acá no estamos de acuerdo muchísimas veces y tratamos de llegar a un consenso. Este es un camino mucho más difícil el que elegimos que tener que decir sí a todo. Acá no existe el ‘sí a todo’, acá discutimos, nos peleamos y no nos ponemos de acuerdo un montón de veces”, aseveró el edil de Crear.

“No hay sólo un problema de comunicación, falta de liderazgo y plan de gobierno”

"En una ciudad donde comercios con décadas de trayectoria como el de calzados Nucera o la situación de la Boston con los trabajadores regalando medialunas en la calle, acá ya no hay sólo un problema de comunicación como se dijo alguna vez, sino ya una falta de liderazgo y plan de gobierno que nos está llevando a la deriva", criticó el presidente del bloque de ediles de 1Pais, Ariel Ciano en su discurso el pasado jueves durante la Asamblea de concejales y mayores contribuyentes

Y aprovechando la presencia de los vecinos en el recinto, Ciano preguntó: "Acaso en estos últimos 30 meses de la gestión de Arroyo, alguien escuchó afirmar que con las medidas tomadas hasta ahora por el intendente, ¿se ha mejorado la calidad de vida de las personas?". "Por eso, no tengo dudas de que si se aprueban los aumentos, Arroyo ya no solo no podrá mirar a la cara a su panadero como contó en los medios, sino a ningún otro vecino de la ciudad", finalizó.

Otro tarifazo: ahora en el Emder

El Concejo Deliberante aprobó un nuevo aumento en la tarifa de la colonia de vacaciones que lleva adelante el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

La iniciativa no fue acompañada por los concejales de Unidad Ciudadana, 1Pais, Acción Marplatense y el radical Mario Rodríguez.

En el debate del expediente, desde la oposición sostuvieron que “esa colonia que está instrumentada por un estamento de Estado es más cara que colonias privadas”. “Hay que tomar recaudos para que se modifique esto porque no es posible que el Estado brinde una colonia de vacaciones más cara que las colonias privadas que hay”, reclamaron.