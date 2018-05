Social Card, la empresa acusada de engañar a sus clientes, se defiende

Luego de que el municipio anunciara la clausura de un local que presuntamente ofrecía materiales para la construcción a personas de bajos recursos a cambio de una cuota mensual, Matías Arza, representante de la empresa rechazó las acusaciones y dijo que intentarán solucionar los “malentendidos” que se produjeron.

Además, el representante de la empresa Social Card, cuya sede principal está en Córdoba, presentó una denuncia penal contra el director de Lealtad Comercial del municipio porque, según dijo, lo amenazó y lo golpeó durante el operativo de la semana pasada.

Este lunes Arza se presentó en la dirección de Defensa del Consumidor donde hay 36 reclamos iniciados por personas que suscribieron un contrato con esta empresa. Según el relato de los vecinos que se acercaron, todos de barrios periféricos y de bajos recursos, un vendedor se acercaba y les ofrecía asociarse a Social Card para conseguir materiales de construcción, por un débito automático de 700 pesos mensuales. Sin embargo, luego del primer mes cuando la gente se acercaba a reclamar los materiales les informaban que eso no formaba parte del contrato y que debían esperar un año para obtenerlos.

En ese marco, Arza aclaró en primer término que la clausura del local se dio por falta de habilitación y no por las presuntas estafas, que informó el municipio. A su vez, detalló que la empresa ofrece seguros de vida, gastos de sepelio y servicio de óptica a personas de muy bajos recursos, a partir de una cuota mensual de 700 pesos.

Esa cuota, además, incluye un sistema de puntos que le permite a quien se asocia canjearlo “por lo que quiera”, una vez que se cumpla un año desde la firma del contrato. Cada beneficiario recibe aproximadamente 200 puntos mensuales y cada punto equivale a un peso.

Los denunciantes aseguran que a ellos les dijeron que con el pago de la primera cuota ya podían acceder a los materiales. Arza, en cambio, afirma que eso está especificado en el contrato que la gente firma.

En la reunión mantenida este lunes en Defensa del Consumidor, el representante de Social Card, el representante de la empresa se comprometió a dar una respuesta en los próximos cinco días. Desde el municipio esperan que se les permita dar de baja a las personas que suscribieron el contrato y les devuelvan el dinero que pagaron hasta el momento.

“No es una decisión mía, pero entiendo que la empresa intentará solucionar el conflicto porque tenemos 4000 beneficiarios en Mar del Plata”, dijo Arza en diálogo con 0223.

Al mismo tiempo, el representante de Social Card inició una demanda penal contra el director de Lealtad Comercial del municipio, Edgardo Martínez, a quien acusó de amenazas y malos tratos,

“Yo estoy en falta, pero hay formas y formas”, dijo Arza, quien presentó una copia de la denuncia y los certificados médicos que daban cuenta de la lesión que tenía en la muñeca y que, según él, le provocó el funcionario municipal.

Por su parte, la titular de Defensa del Consumidor, Verónica Tambascia, confirmó a 0223 que “hay reclamos contra la empresa desde el mes de marzo y nunca se acercó a ninguna audiencia de conciliación”.

“El local de la calle Falucho 2720 sigue clausurado porque no tiene habilitación. Y sin autorización no puede funcionar, ni siquiera a través de promotores. No hablamos de delitos penales pero es una ‘modalidad de engaño’, porque no hay información clara sino que es engañosa. Por tal motivo le exigimos a la empresa a que entregue los materiales o en su defecto reintegre todo el dinero que los denunciantes entregaron”, concluyó Tambascia.