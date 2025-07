No quedó nadie afuera: se presentaron 18 listas para las elecciones al Concejo Deliberante

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires informó la inscripción de 18 listas para competir en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Mar del Plata, si bien aún resta conocer su oficialización, donde una será dada de baja y otra busca incorporarse al listado.

En General Pueyrredon se ponen en juego 12 bancas en el Concejo Deliberante, donde las listas deberán superar el 8,33% para acceder al sistema de reparto de cargos con el cual se debe renovar la mitad de la composición. En esta cita, lo que fue Juntos por el Cambio pone en juego ocho bancas y Fuerza Patria las restantes cuatro, resultantes de las elecciones de 2021.

El listado de las listas en General Pueyrredon está integrado por siete alianzas provinciales, nueve partidos provinciales y dos agrupaciones municipales.

La Libertad Avanza

El frente compuesto por el partido del mismo nombre y el Pro hace su debut con una lista que lleva en primer lugar al actual secretario de Producción, Fernando Muro. El Pro también tiene a Florencia Ranellucci en segundo lugar, mientras que La Libertad Avanza pone el 3 y 4 (Rolando Demaio y Noelia Álvarez Ríos), mientras que el Pro también aporta el 5 y 6 (Marcelo Cardozo y Agustina Marchen). Este armado que también integra la Coalición Cívica pone en juego 5 bancas.

Candidatos: 1. Fernando Muro / 2. Florencia Ranellucci / 3. Rolando Demaio / 4. Noelia Álvarez Ríos / 5. Marcelo Cardoso / 6. Agustina Marchén / 7. Rodrigo Emiliani / 8. Carolina Muzzio / 9. Cristian Beneito / 10. Silvia González / 11. Daniel Martínez / 12. Yanina Sosa

Fernando Muro vuelve a ser candidato tran vencer en las elecciones de 2021.

Fuerza Patria

La lista que nuclea principalmente al sector del peronismo alineado a Cristina Kirchner y Sergio Massa, bajo el sello de Fuerza Patria, se presenta en Mar del Plata sin el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Lleva como primera candidata a concejal a la presidenta del bloque de concejal de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, acompañada por el senador provincial Pablo Obeid. El massismo pone la tercera candidata, Solange Flores. Formalmente Calamante figura como cuarto candidato, aunque será dado de baja (integra la lista de AM) y su lugar corresponderá a Daniel de los Santos, referente de la Néstor Kirchner. El espacio pone en juego las cuatro bancas ganadas en 2021.

Candidatos: 1. Mariana Cuesta / 2. Pablo Obeid / 3. Solange Flores / 4. Raúl Calamante / 5. Nora Estrada / 6. Daniel de los Santos / 7. Carlas Agustoni / 8. Federico Cermelo / 9. Lorena Medel / 10. Claudio Falaschini / 11. Melisa Leguizamón / 12. Adrián Loyacono

Mariana Cuesta va por la renovación de su banca.

Acción Marplatense

Una de las sorpresa del cierre de listas fue el regreso de la boleta corta de Acción Marplatense, que nuclea en su lista al sector del peronismo que responde al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. El primer candidato a concejal es el actual diputado provincial y dos veces intendente, Gustavo Pulti, secundada por Melisa Centurión, asesora del concejal Horacio Taccone. El coordinador regional del Ministerio de Trabajo Bonaerense y dirigente de la CTA, Raúl Calamante, ocupa el tercer puesto.

Candidatos: 1. Gustavo Pulti / 2. Melisa Centurión / 3. Raúl Calamante / 4. Natalín Giovanetoni / 5. Santiago Gutiérrez / 6. María Elizabeth Constancio / 7. Sergio Salinas Porto / 8. Emilce Rodríguez / 9. Gonzalo Alí / 10. Jorgelina Porta / 11. Yamil Assan / 12. Camila de la Paz Garcilazo / 12.

Pulti fue concejal entre 1989 y 2007. Ahora, casi 20 años después, va por un sexto mandato.

Nuevos Aires

La alianza la integran a nivel provincial los partidos Confianza Pública, Partido Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, con la participación de exlibertarios; aunque en Mar del Plata tiene su singularidad. Es que es el sello bajo el cual se presentarán los radicales alineados al senador nacional Maximiliano Abad, quienes integran el gobierno de Montenegro, distanciado del frente Somos, el cual formalmente integra la UCR. La periodista Gabriela Azcoitía y el actual senador provincial Ariel Bordaisco lideran la lista que también integra el Partido Socialista. Los radicales ponen en juego 3 bancas en el Concejo Deliberante.

Candidatos: 1. Gabriela Azcoitía / 2. Ariel Martínez Bordaisco / 3. Verónica Hourquebié / 4. Daniel Núñez / 5. Lucía Mansilla / 6. Pablo Zelaya Blanco / 7. Marta Loaiza / 8. Pablo Vottola / 9. Laura Romero / 10. Nicolás Actis / 11. Alejandra Bonci / 12. Juan Manuel López

¿De la TV al Concejo? La periodista Gaby Azcoitia salta a la política desde Nuevo Aires.

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad

La alianza que desde 2021 nuclea a los principales partidos de la izquierda trotskista vuelve a presentarse, a nivel local con el objetivo de acceder por primera vez a una concejalía. La lista la encabeza Rosa Mauregui, del PTS y excandidata a intendenta en 2023.

Candidatos: 1. Rosa Mauregui / 2. César Román / 3. Rocío García / 4. Pablo Despósito / 5. Natalia Páez / 6. Facundo Hernández / 7. Yamila Weiss / 8. Marcelo Roldán / 9. Liliana Gregorini / 10. Lorenzo Gorlier / 11. Stella Maris Martin / 12. Diego Argibay

Rosa Mauregui, del PTS, va al tope de la lista del Frente de Izquierda.

Potencia

Se trata de un nuevo frente provincial con sectores que supieron estar dentro de Cambiemos, con el liderazgo de María Eugenia Talerico, exfuncionaria de la UIF. Formalmente lo integran los partidos Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -que estuvo dentro de La Libertad Avanza)- y Unir, de Alberto Asseff. En Mar del Plata su primer candidato a concejal es Luis Distéfano, exsecretario de Educación durante el gobierno de Carlos Arroyo.

Candidatos: 1. Luis Distéfano / 2. Patricia Hollman / 3. Mauro Tuttolomondo / 4. Damián Espinosa / 5. Andrea García / 6. Guillermo López / 7. Caroline Asis / 8. Hernán Gacio / 9. Liliana Alfonzo / 10. Néstor Salemi / 11. María Valiante / 12.

Luis Distéfano, exfuncionario de Arroyo, lidera la oferta de Potencia.

Sentido Común Marplatense

Se trata, hasta ahora, del único espacio vecinalista que se presenta en Mar del Plata. Reconocido este año como agrupación municipal por la Junta Electoral, Sentido Común Marplatense hace su debut agrupando a sectores del peronismo distanciados de Raverta. Su primer candidato a concejal es el exdirector del Correo Argentino y diputado provincial, Rodolfo “Manino” Iriart.

Candidatos: 1. Rodolfo "Manino" Iriart / 2. Andrea Gómez / 3. Marcos Tusar / 4. Anabella Pagni / 5. Jorge Vattimo / 6. Cristina Díaz / 7. Darío López / 8. Jessica Reynoso / 9. Leonardo Gorri / 10. Yanet Katherine Medina Paz / 11. Luis Pereyra / 12. Ramona Rojas

Manino Iriart, hombre del peronismo marplatense va por un flamante armado vecinalista.

Movimiento Avanzada Socialista

Es el nombre legal del Nuevo MAS, el partido de izquierda que se vuelve a presentar en soledad tras no haber logrado un acuerdo con el Frente de Izquierda. La primera candidata a concejala es Laura Gómez, docente de Literatura, mientras que en segundo lugar aparece Manuel Santángelo, trabajador de reparto por aplicaciones.

Candidatos: 1. Laura Gómez / 2. Manuel Santángelo / 3. Silvia Ragusa / 4. Nahuel Loscalzo / 5. Cecilia Luvoni / 6. Hernán Zaenz / 7. Cecilia Potes / 8. Lucas Chirino / 9. Adriana Ramírez / 10. Joaquín Sigismondi / 11. Micaela Montuori / 12. Juan Pablo Martínez

Laura Gómez (centro), la candidata del Nuevo MAS.

Política Obrera

El partido de Jorge Altamira es la tercera opción que la izquierda presenta en Mar del Plata, con la historiadora y docente Fernanda Díaz como primera candidata a concejala.

Candidatos: 1. María Fernanda Díaz / 2. Jeremías Kiss / 3. Carla Rosa / 4. Carlos Ricardo Nuñez / 5. Mabel Beron / 6. Nicolas Lledo / 7. Rocio Chiganer / 8. Pablo Guida / 9. Vanesa Diaz / 10. Santiago Vereb / 11. Laura Di Marco / 12. Pablo Ismael

Fernanda Díaz, la referente por Política Obrera.

Es con vos, es con nosotros

Es un frente que lo conforman Encuentro Republicano y Unión Popular Federal, dos espacios que integraban Juntos por el Cambio.

Candidatos: 1. Cristina Bogarín / 2. Ernesto Lenzo / 3. Verónica Marina Lagos / 4. Walter Verón / 5. Hilda Aparicio / 6. Jorge Núñez / 7. Susana Laralde / 8. Norberto López / 9. María Fernanda Córdoba / 10. Juan Melga / 11. Marcela González Pérez / 12. Mario Lucchesi

Unión Liberal

El partido Unión LIberal en rigor es la histórica Ucedé, que en 2023 cambió de nombre en Provincia de Buenos Aires. Su primer candidato a concejal es Jorge Ribera.

Candidatos: 1. Jorge Ribera / 2. Noemí Valdebenito / 3. Eduardo Hernández / 4. Edith Herrera / 5. Juan Portillo / 6. Noelia Arias / 7. Marcelo Piovacari / 8. Paola Florit / 9. Christian Figueroa / 10. María Rosa Hernández / 11. Lucas Morales / 12. Érica Villarreal

Partido Libertario

Es un partido nuevo a nivel provincial, donde fue reconocido este año, si bien cuenta con mayor trayectoria en Caba. De hecho, en 2021 fue sustento del armado con el cual Javier MIlei se presentó a diputado nacional, aunque luego terminó distanciado del Partido Libertario.

Candidatos: 1. Carolina Luque / 2. Daniel Rodríguez / 3. Ana Sánchez Reisse / 4. Ezequiel Cámara / 5. Romina Centurión / 6. Daniel Roldán / 7. Primitiva Núñez / 8. Francos Ascanelli / 9. Oriana Romero / 10. Cristian Stefanelli / 11. María Laura Lahitte / 12. Luis Medina

Frente Patriota Federal

Es el partido nacionalista de extrema derecha liderado a nivel nacional por Alejandro Biondini.

Candidatos: 1. Roberto Britos / 2. Norma Melgarejo / 4. Melany Almaraz / 5. Leonardo Godoy / 6. María Teresa Mercado / 7. Juan Carlos Alí / 8. María Eva Paz / 9. Alejandro Valicente / 10. Romina Domenez / 11. Marcos Gherbi / 11. Graciela Diestra

Valores Republicanos

Partido fundado este año y que debuta en Mar del Plata con la candidatura del dirigente Néstor Troiano.

Candidatos: 1. Néstor Troiano / 2. Yesica Merino / 3. Mario Tortosa / 4. Noemi Guride / 5. Ángel Lalli / 6. María Susana Bernardo / 7. Pablo Boy / 8. Natalia Orsi / 9. Dardo González / 10. María Lidia Rossi / 11. Luciano Porcaccini / 12. Silvana Luzuriaga

Tiempo de Todos

Es el partido Confianza Pública de la dirigente porteña Graciela Ocaña, que este año cambió de nombre.

Candidatos: 1. Melani Mitchel / 2. Maximiliano Osorio / 3. Teresita Bonassies / 4. Raúl MItchell / 5. Roxana Barcala / 6. Sergio Anzorena / 7. Micaela Mansilla / 8. Nelsón Gutiérrez / 9. María Chefret / 10. Edgardo Pages / 11. Estefanía Velozo / 12. Ramón Salcedo

Construyendo Porvenir

Otro de los partidos nuevos creados este año en la Provincia, con la candidatura local de Marcelo González. En cuarto aparece Sonia Rawicki, exfuncionaria de Carlos Arroyo en el área de Derechos Humanos.

Candidatos: 1. Marcelo González / 2. Valentina Nofal / 3. Luciano Silvestri / 4. Sonia Rawicki / 5. Marcos Badoza / 6. Gisele Rodríguez / 7. Diego Paredes / 8. Florencia Smith / 9. Nicolás Paparini / 10. Cintia Denegri Díez / 11. Juan José Valdez / 12. Jimena Nespral

Unión y Libertad

Otro de los espacios que supo estar con Milei. En este caso es un frente entre Unión por Todos y Partido Federal, dirigido por el exarmador libertario Carlos Kikuchi.

Candidatos: 1. Jésica Rodríguez / 2. Leonardo Intili / 3. Mayra Altuna / 4. Andrés Sánchez / 5. Rosana Aranda / 6. Roberto Britos / 7. María Cristina Mareco / 8. Gastón Prezzo / 9. Alejandra Leiva / 10. Alfredo Leguizamón / 11. Rosa Ayancan

Dos casos particulares

Por fuera de estas 17 listas se presentaron dos casos particulares. Por un lado, la alianza Somos Buenos Aires, que a nivel provincial la integran la UCR, la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista. Si bien presentaron lista en General Pueyrredon con el abogado Fernando "Pipi" Herrera en primer lugar, no fue incorporada todavía por la Junta Electoral. Aún restan confirmaciones para saber si podrá participar o no.

Pipi Herrera, hombre del radicalismo que va por Somos Buenos Aires.

Finalmente, hay una 18va lista presentada, la del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE), el partido fundado en 2021 por el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández. Está lista igualmente será dada de baja, porque en rigor de trata de un conjunto de listas alternativas que el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof presentó ante la eventualidad de una ruptura con Cristina Kirchner. En General Pueyrredon la nómina es prácticamente un calco de la boleta de Acción Marplatense, aunque en este caso la encabeza Raúl Calamante en el Concejo Deliberante, mientras que Gustavo Pulti aparece como primer senador provincial.