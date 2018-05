Rechazan proyecto del Inidep y piden balnearios con servicios en la zona sur

La Cámara de Turismo Paseo Costanero Sur manifestó su rechazo a la puesta en marcha del proyecto de maricultura, impulsado por el Inidep, en la UTF Playa Dorada en la zona sur de Mar del Plata.

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual 0223 tuvo acceso, la entidad reclamó que “el proyecto se viabilice en otro lugar, dado que ya los vecinos de la zona, han presentado notas oponiéndose al mismo”.

A su vez, la Cámara remarcó que “nos sumamos a que no se realice en este predio” el proyecto del Inidep. “Nuestra negativa se sustenta en la representación de la Cámara con los inversores turísticos de la zona, que ven en la concreción de este proyecto un desmejoramiento, en detrimento de este lugar tan elegido por los turistas”, se subrayó.

Para finalizar, se explicó que “en reuniones con el intendente y el Emtur, la Cámara ha solicitado Paradise y Santa Isabel, para licitarlos como balnearios con servicios, teniendo en cuenta la poca playa que cuestan estos parajes y la cantidad de turistas año a año, que eligen este lugar pero se van a balnearios de Miramar por el problema explicitado”.

Concejales apoyan el proyecto del Inidep

Los Directivos del Inidep tuvieron hace pocos días una entrevista con el intendente Carlos Arroyo, quien cortó la reunión abruptamente por haberse "acabado el tiempo" sin llegar a explicar a qué se debía el pedido de que se otorgue a la institución el permiso de uso y ocupación del predio fiscal denominado UTF Playa Dorada, ubicado en el kilómetro 14,5 en la ruta provincial 11, para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de la Maricultura (Cenidmar).

Al conocer esta situación, el concejal Santiago Bonifatti promovió una reunión con un gran número de ediles quienes pidieron conocer más sobre el proyecto y esclarecer algunas dudas.

En ese contexto, el concejal de AM mencionó: "No podemos permitir que se nos escape una inversión de esta importancia". "El Inidep ya despejó algunas dudas planteadas en expedientes por vecinos”, destacó.

Por su parte, el presidente de Inidep Otto Wöhler habló sobre la importancia de dicha inversión y la relevancia de que se realice en Mar del Plata, en esa área específica, por sus características. Además, el proyecto, que cuenta con un financiamiento del BID, este año entra en la "Deadline" para su ejecución, que ya había tenido una primera prórroga.

"Es importante para el país desarrollar este tipo de temáticas. Y se hace en el marco del BID, así que el impacto ambiental es más que tenido en cuenta, además de audiencias publicas para explicar a los vecinos el proyecto. Se había corrido la idea que sería una fábrica de pescado y no es así. Los vecinos que recurrieron las instalaciones del Instituto comprendieron al conocer el proyecto, lo mismo la asociación de surfistas que pensó que se intervendría el mar y no es cierto. No le pedimos un peso al municipio, para el municipio es costo cero porque la financiación viene del Bid. Es un beneficio sin costos en la sesión de tierras", sentenció el titular del Inidep.

Por su parte, el concejal Marcos Gutiérrez dijo a su momento "es una inversión en materia de investigación desarrollo pesquero muy importante. Debemos ver y estudiar con el expediente y los técnicos del Inidep los impactos y posibilidades tanto económicas como productivas para la ciudad y la región".

Mientras tanto, la concejal de la UCR, Cristina Coria, relató paso a paso el recorrido del proyecto en las comisiones, habló sobre las dudas que planteaban los vecinos y planteó además algunas líneas de trabajo que se pueden desarrollar a través de ser otorgada una Unidad de terreno fiscal.

"Hubo interés también demostrado parte de dos secretarios de la producción, De Rosa primero y Macchiavello luego. Podríamos llegar a aprobarlo en Comisiones pero necesitamos tener, por el bien del proyecto, la voluntad del ejecutivo de llevarlo adelante", manifestó Coria, que culminó diciendo "Proponemos convocar a las comisiones de Obras y Promoción y Desarrollo, además de coordinar una reunión formal con el intendente Arroyo para ver cuál es su voluntad. El proyecto es mucho más importante que las fricciones políticas que puedan haber".

Daniel Rodríguez, concejal por Unidad Ciudadana, dijo: "Creo que es muy importante la consideración que uno vaya teniendo por estos emprendimientos". "Creemos que es una ciudad de turismo, es una concepción a modificar y el principal flagelo es laboral, es de producción y el lugar más importante es el mar, que lo tenemos al alcance de la mano, parece mentira que el proyecto no pueda prosperar", añadió.

Santiago Bonifatti finalizó diciendo: "Es una inversión de 70 millones que debe idearse en Mar del Plata ya que generará trabajos directos pero fundamentalmente la posibilidad de investigar y desarrollar una nueva industria con el pescado, ya no extractiva sino de cultivo y todo lo que esto significa para el futuro de la ciudad”.