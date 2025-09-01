Cuenta DNI sumó descuentos en supermercados para todo septiembre: qué beneficio está vigente hoy

Cuenta DNI sumó famosas cadenas de Supermercados a los beneficios de este mes de septiembre 2025.

Cuenta DNI confirmó la semana pasada cuáles serán los descuentos que ofrecerá a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires durante septiembre 2025, y sumó este lunes, en el inicio del mes, nuevos beneficios que podrán ser aprovechados en Supermercados.

Cuenta DNI sumó descuentos para aprovechar durante todo el mes en reconocidas cadenas de supermercados de toda la provincia de Buenos Aires. La lista de firmas de supermercados que se suman a la propuesta de beneficios del Banco Provincia, con Cuenta DNI, para este mes de septiembre incluye varias cadenas que tienen locales en la ciudad de Mar del Plata.

En nuestra ciudad, se podrán aprovechar en Día, Carrefour y Toledo, con diferentes porcentajes de descuentos y días de vigencia. Además habrá beneficios en los locales adheridos de La Amistad, ChangoMas, Súper 3, Actual, Supercano, Chacabuco, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo.

Este lunes, en nuestra ciudad se podrá aprovechar del descuento en la cadena de Supermercados Día. Se trata de un 20% de descuento vigente todos los lunes del mes, con un tope de reintegro unificado de 8 mil pesos por día y por persona, que se alcanzan con 40 mil pesos en consumos. Usando este beneficio, a lo largo del mes se podrá ahorrar 32 mil pesos por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

Toledo: 20% de descuento, los miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Supermercados Chacabuco, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.