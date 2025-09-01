La pregunta que se repite ante cada tormenta: qué pasa con las clases por la tarde

Mar del Plata transita la última etapa de la ciclogénesis popularmente conocida como tormenta de Santa Rosa. Con el transcurso de la jornada y la constancia de las precipitaciones, la pregunta de quienes tienen niños en edad escolar y adolescentes se repita: ¿hay clases?.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que, tal como ocurrió por la mañana, las clases se dictarán con normalidad en líneas generales y, ante posibles dudas, ya que no hay una disposición oficial, alumnos y padres podrán contactarse con cada institución en particular para constatar si la jornada transcurrirá con normalidad.

Desde Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se espera que las condiciones climáticas mejoren hacia mediodía luego de una madrugada y primera mañana signadas por las ráfagas de viento.

En diálogo con 0223, Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil indicó que, hasta el momento se registraron 35mm de agua caída desde la medianoche. "Estamos transitando la tormenta más anunciada y monitoreada del año. Hace, más o menos, unos diez días que se viene cotejando esta tormenta, ha variado en todo este transcurso, parecía que venía mucho más difícil de lo que realmente llegó", aseguró.

"Por suerte, la tormenta no nos afectó tan de lleno, pero igual alrededor de treinta y cinco milímetros son los que cayeron en Mar del Plata. Alguna complicación hemos tenido, pero , solamente hasta el momento tres árboles caídos de importancia, una noche bastante tranquila a pesar del agua", sentenció.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, indicaron que con viento norte y una menor trascendencia de sus ráfagas, pasado el mediodía de este lunes volverá la calma. Solo unas leves precipitaciones acompañará la tarde/noche y el cielo despejará para el martes..

De todos modos, los cuidados deben seguir y, por tal motivo, el doble alerta amarillo está vigente, aclararon fuentes del Servicio Meteorológico Nacional.