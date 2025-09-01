Robó en un edificio y dejó un recuerdo: la carita que hizo frente a la cámara de seguridad

De capucha por que se largó la anunciada lluvia de la tormenta de Santa Rosa, 4 y media de la madrugada y sonrisa para la cámara. Podría tratarse del final de una noche de diversión, pero era el comienzo de un ilícito. El ladrón ingresó al edificio, se burló de la seguridad y robó.

Poco le importó que lo grabaran con el sistema tecnológico. Ya había trepado una reja para meterse en el pasillo del edificio y fue por un departamento. Sin embargo, hasta ahí llegó. Como no pudo entrar a ninguna vivienda, se llevó una bicicleta al pasar y se fugó con ella.

La situación se dio en Brown casi San Luis, zona céntrica repleta de edificios frente a la Plaza Mitre. Los vecinos, indignados, le compartieron las imágenes a 0223 a través del WhatsApp y, si bien celebraron las precauciones que lograron que no ingrese el ladrón, reclamaron mayor seguridad para el barrio.