Robó en un edificio y dejó un recuerdo: la carita que hizo frente a la cámara de seguridad
Ocurrió en la madrugada del lunes en la zona de la Plaza Mitre.
De capucha por que se largó la anunciada lluvia de la tormenta de Santa Rosa, 4 y media de la madrugada y sonrisa para la cámara. Podría tratarse del final de una noche de diversión, pero era el comienzo de un ilícito. El ladrón ingresó al edificio, se burló de la seguridad y robó.
Poco le importó que lo grabaran con el sistema tecnológico. Ya había trepado una reja para meterse en el pasillo del edificio y fue por un departamento. Sin embargo, hasta ahí llegó. Como no pudo entrar a ninguna vivienda, se llevó una bicicleta al pasar y se fugó con ella.
La situación se dio en Brown casi San Luis, zona céntrica repleta de edificios frente a la Plaza Mitre. Los vecinos, indignados, le compartieron las imágenes a 0223 a través del WhatsApp y, si bien celebraron las precauciones que lograron que no ingrese el ladrón, reclamaron mayor seguridad para el barrio.
