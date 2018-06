El municipio firmó el convenio con el Ceamse y Arroyo dijo que "es un acuerdo excelente”

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo junto al presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), Gustavo Coria, firmaron un convenio marco de colaboración para encomendar a esta sociedad estatal la íntegra operatoria, por un plazo de 36 meses, de los residuos sólidos urbanos que se generan en el Partido de General Pueyrredon dentro del Programa de Reordenamiento y Optimización del Centro de Disposición Final de esta ciudad.

A su vez, en los acuerdos se le encomienda la construcción de la planta de líquidos lixiviados para un procesamiento de 300 m3 por día y la ejecución de la Planta Separación y Clasificación de Residuos de Gestión Social.



Esto se realizará mediante la técnica del relleno sanitario y la operación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos mediante la aplicación de pautas operativas para el manejo más acorde del relleno sanitario en todas sus etapas y la operación de la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Tal como adelantó 0223, el municipio destinará al predio de basura casi 14 millones de pesos por mes.

En este marco, el intendente remarcó que “es un acuerdo excelente. Yo tengo que agradecer –en primer lugar- a la gobernación, al ministro de Economía de la Provincia quien me asesoró en muchos aspectos y al presidente de Ceamse. Esto es un cambio conceptual y mental con relación a cómo deben ser tratados los residuos. Uno de los ejes de trabajo será el social, el cual no es una cuestión menor, junto al ambiental, la otra parte del problema”.



“Además –siguió el jefe comunal- este acuerdo que acabamos de firmar contempla un proyecto integral, moderno e inclusivo ya que trabajará sobre la cuestión ambiental y social de forma conjunta, siendo éstos ejes claves para su ejecución".



Asimismo, Arroyo señaló que “este es un acuerdo donde todo se transparenta en la nueva modalidad que es el leitmotiv que tiene esta gobernación: cosas claras y transparentes que cualquier ciudadano pueda entender. Aquí estamos haciendo las cosas como se debe. Creo que por primera vez va a haber un sistema que va a atender a estas cuestiones al mismo tiempo”.



Arroyo destacó “la enorme capacidad técnica del personal de Ceamse y la buena voluntad de resolver este problema. Por eso debe ser que Ceamse atiene entre 15 y 18 municipios de la Provincia y también Caba. No podría ser así si una institución no tuviera todas las capacidades y el desarrollo que se necesitan para esta tarea”.



Por su parte, Gustavo Coria, en primer término agradeció al intendente Arroyo “por el interés y la confianza y a la gobernadora quien ha estado preocupada desde el día uno por la problemática ambiental y social; también a los trabajadores”.



Seguidamente, el titular de Ceamse manifestó que “lo que nosotros venimos a aportar tiene dos ejes: ambiental y social. La problemática de los residuos es común a las ciudades del mundo. El proyecto tiene una mirada a largo plazo, al año 2030. Desde este sentido, Ceamse, que viene administrando residuos del Área Metropolitana desde hace 40 años, con un volumen de 18.500 toneladas diarias, creemos que podemos terminar de avanzar con el Municipio en un abordaje integral”.

“Los trabajadores son una parte esencial de la previsión futura de trabajo que tenemos como así también el trabajo de los recuperadores urbanos. Nosotros calculamos que en cinco meses va a estar en condiciones operativas para funcionar perfectamente, independientemente de las mejoras que vamos a ir haciendo mes a mes”, añadió Coria.



En la firma del acuerdo, realizado en el despacho principal de la comuna, también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el presidente del Emsur, Eduardo Leitao; el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Guillermo De Paz; además de concejales, autoridades de del Sindicato de Camioneros y la Uocra.



La municipalidad de General Pueyrredon, durante la vigencia de la Emergencia Ambiental establecida en la ordenanza 23.541 y en el proceso de responsabilidad en materia de la gestión integral de residuos, mediante la articulación desarrollada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó ambos convenios que serán posteriormente, para su entrada en vigor, elevados al HCD a los fines de su aprobación y están enmarcados dentro del programa de optimización de los recursos en orden al tratamiento y disposición final de residuos generados en el territorio de este municipio.



Cabe destacar que Ceamse, siendo una Sociedad de Estado, ha sido creada con el objeto de planificar, proyectar y ejecutar la disposición final de los residuos en forma directa o previa transformación de los mismos. Esta es la región en la que tiene su ámbito de actuación, con la posibilidad, como es el caso del partido de General Pueyrredon, de instalar establecimientos en otras localidades de la Provincia de Buenos Aires y del resto del país. Este convenio con un organismo público permite que, por primera vez, el Ceamse opere en un municipio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Desde el Ejecutivo local remarcaron que "se trabajará sobre tres ejes de gestión. Por un lado, el eje técnico operativo: la ampliación de los módulos para mayor capacidad receptiva y así triplicar la capacidad de tratamiento de los líquidos. Además, los residuos generan también gases y lo que se busca es aprovecharlos y generar energía. A su vez, la mejor tecnología interna que permita el control con la balanza para monitorear online el peso de los residuos".

"Por otro lado, el eje social, una parte fundamental dentro del proyecto ya que se pretende mejorar las condiciones de trabajo de los recuperadores y hacer más eficiente su tarea. Y, por último, el eje cultural: generar conciencia sobre la importancia de los residuos en la sociedad, la separación en origen, trabajo social y educativo de concientización", se destacó.