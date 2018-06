Asaltó a una joven hace cinco meses: hicieron un juicio abreviado y lo condenaron a cinco años y medio de prisión

Apenas cinco meses después de asaltar a una joven en el barrio Villa Primera a la que amenazó con un cuchillo y le robó la motocicleta y otras pertenencias, un hombre de 38 años fue condenado a cinco años y medio de prisión tras la realización de un juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 2. Ariel Héctor Méndez fue hallado autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión por escalamiento y por el uso de arma.

El robo ocurrió la tarde del pasado 7 de enero cuando la víctima concurrió unos minutos a la vivienda de su abuela –que había sido internada horas antes- en la calle Necochea casi Marconi para sacar a pasear a la mascota. En el parque del inmueble fue sorprendida por un hombre que saltó el paredón con reja perimetral e ingresó por la puerta del comedor.

Méndez tomó a la víctima por la espalda, la condujo hasta la cocina y tomó un cuchillo con el que la amenazó y llevó por distintos sectores de la casa. Tras atarle las manos con la funda de una almohada y con el cable de un ventilador, la tiró al piso, le puso una toalla en la cabeza para que no lo mirara y la encerró en el baño.

Pocos minutos más tarde el delincuente escapó a bordo de la motocicleta de la mujer y se llevó dinero, una mochila especial de diseño, un par de lentes, un juego de llaves de casa y de moto, un llavero, dos juegos de mallas, una campera, documentación personal de la damnificada, un juego de cubiertos, un celular Sony Xperia Z3, un casco, dos candados y dos protectores solares.

Para el Juez Roberto Falcone la participación criminal del imputado estuvo “comprobada de plena forma” y no le generó ninguna duda su responsabilidad en el hecho. Esa certeza tuvo base en las huellas digitales del imputado que se hallaron en la vivienda cuando Méndez no tenía relación alguna con la familia y no había estado con anterioridad al robo en el lugar.

A esa prueba se le sumó el allanamiento que se realizó en la casa del imputado en el barrio Los Pinares en el que hallaron parte de los elementos sustraídos el 7 de enero. Mismo indicio de responsabilidad arrojó el análisis de los celulares de Méndez y su pareja desde los que enviaron consultas por costos para desbloquear y liberar un celular Sony Xperia del mismo modelo que el de la víctima.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante el buen concepto del imputado y consideró agravante la extensión del daño causado a la víctima.

“Tanto yo como mi familia quedamos muy traumados por todo lo que viví…quedarme sin movilidad me trae perjuicio en los quehaceres cotidianos de mi vida” dijo la joven en su declaración que recordó Falcone en la sentencia.

Luego del acuerdo alcanzado entre el fiscal Mariano Moyano, la defensora oficial María Victoria Sosa se condenó a Ariel Héctor Méndez –alojado en la Unidad Penal 44 de Batán- como autor jurídicamente responsable del delito de robo agravado por su comisión con escalamiento y por el uso de arma a la pena de cinco años y seis meses de prisión.