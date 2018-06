Polémica en Dolores: desde Cambiemos tildan de ignorantes a concejales de la oposición

El intendente de Dolores por Cambiemos, Camilo Etchevarren, realizó una conferencia de prensa para intentar clarificar la polémica sobre el gasto de combustible y lubricantes que realizó el municipio durante el año 2017 y que, según el gobierno, están expresados en la Rendición de Cuentas de ese ejercicio.

“Le he pedido al equipo de Hacienda que de las explicaciones sobre los 120 millones de pesos que dicen hemos gastado durante el 2017 en combustible, lo que es un verdadero disparate”, arrancó Etchevarren y brindó la palabra a quienes lo acompañaban, el Jefe de Gabinete Leandro Oldoni, el Secretario de Hacienda Bernardo Cretón, la Asesora Legal Mariana Etchevarren y la Contadora

Municipal Alejandra Arrechea.

Luego de que el Jefe Comunal indicara que deseaba “aclarar las mentiras expresadas por la oposición” a quienes calificó como “ignorantes y mentirosos”, fue Bernardo Cretón quien tomó la palabra y señaló que ya se había elevado la Rendición de Cuentas al Concejo Deliberante para su tratamiento. “Si hubieran observado correctamente el Expediente que elevamos se tendrían que haber dado cuenta de que el gasto fue de $ 15.021.250 en combustible durante todo el año pasado. Se consumió durante el 2017 un promedio dos mil litros por día”, destacó el Secretario de Hacienda.

Cretón recordó que con esos fondos se atiende las necesidades de todas las unidades de Obras Públicas (retroexcavadoras, topadoras, camiones de recolección de residuos y de transporte, motoniveladoras, camionetas, mixer, pulpo de recolección, autos, ambulancias y los móviles policiales a los cuales se les aporta semanalmente).

Por su lado, el Jefe de Gabinete manifestó su alarma por la mediocridad de la oposición. “Usan algunos medios de comunicación y redes sociales para desinformar y mentir a la población, difamando a una gestión municipal y en este caso a un grupo de profesionales de Ciencias Económicas, que forman parte de esta gestión y que son buena gente”, resaltó Oldoni.

“Han denostado la profesión del Contador Público, los dichos de los concejales Ghiglione y Celasco, son mentiras, falsos y carecen de toda legitimidad. Celasco ha manifestado que tiene un equipo de Contadores que lo asesoran, quienes estamos matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas vamos a solicitar que citen a esos profesionales que han desoído el código de ética mal informando a la ciudadanía de Dolores”, arremetió Oldoni a continuación.

Con respecto a Ghiglione, la mando derecha de Etchevarren afirmó: “Me llama la atención las barbaridades que a dicho alguien que tiene varios años de Concejal y que en algún momento ha sido Intendente Interino, no puedo comprender que les hable a los vecinos con semejantes disparates. Todos estos números están a disposición de los Concejales para que los analicen. Decidieron como siempre judicializarlo en el Fuero Contencioso Administrativo. Ghiglione y Celasco, me hacen dudar, no se si tienen mala intención o son ignorantes, no saben leer, ni interpretar un presupuesto”, fustigó.

Sobre el final de la conferencia de prensa habló otra vez el Intendente y, sobre las denuncias en contra de su gobierno, aseguró: “Todas las presenta Facundo Celasco y las contesta su mujer, que es la Secretaria del Juez Contencioso Administrativo, que se tendrían que dedicar a hacer justicia y no política, interviniendo en algo que no es de su competencia. Las cuentas del Municipio las mira diariamente el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, resaltó el titular del Ejecutivo.

“Es muy triste para Dolores tener esta oposición tan pobre e ignorante. Si seguimos gobernando es porque no falta un peso, sino fuera así con la justicia que tenemos estaríamos todos presos”, sentenció Etchvarren. “Aprovechando que están los medios les pedimos que ante cualquier noticia falsa como esta nos consulten. Es de conocimiento público que un Diario, una Radio y Canal de Cable con su noticiero repiten los disparates que dicen los Concejales de la oposición”, concluyó.