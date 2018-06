Desembarco del Ceamse, quejas de la UCR y los yogures de Marinier

“Los convenios con el Ceamse no se hicieron a espaldas del Concejo Deliberante”

Tras varios meses de distintas prórrogas concedidas por el Ejecutivo local a la empresa Tecsan para que siga haciendo cargo del basural, se concretó hace pocos días la firma del convenio entre el municipio y el Ceamse.

En la última sesión del HCD, el presidente del bloque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, defendió el convenio rubricado por la Comuna.

“Los convenios no se hicieron a espaldas de este Concejo Deliberante, los convenios van a venir acá. Estos convenios van a poder ser estudiados acá y tanto el convenio marco como los dos específicos tienen cláusulas resolutivas; lo único que se contrató en el marco de la emergencia es la operatoria”, afirmó el hijo del intendente, quien aclaró: “Esto no es un contrato que hace el municipio con una empresa privada sino que es un convenio que hace con otra empresa del Estado, en este caso una sociedad de Estado”.

Y puntualizó: “Los convenios van a ser por poco más de $13.500.000, de los cuales –si hoy no se modificaran los valores- en diez meses algo así como un millón y medio de pesos se dejarían de pagar. O sea, que llegaría a 12 millones de pesos. Dentro de esos 12 millones se cuenta la operatoria, la seguridad, el gerenciamiento y el seguimiento de la balanza, que va a empezar a funcionar en 90 días, por lo cual en 90 días vamos a estar recuperando de esos grandes generadores hasta 8 millones de pesos mensuales”.

“Por lo tanto, si no se modificara ningún valor por la inflación, nominalmente estaríamos pagando alrededor de cinco millones de pesos, incluyendo la parte social y darle una mayor formalidad y condiciones de trabajo dignas a los trabajadores y no a cielo abierto y corriendo peligro cuando operan los camiones y demás”, remarcó Guillermo Arroyo.

Llamado de atención

El concejal de la UCR, Mario Rodríguez, reclamó que el intendente Carlos Arroyo promulgue las ordenanzas que exime de pagar tasas a la asociación vecinal de fomento La Gloria de la Peregrina y al club Racing.

Rodríguez explicó que “hace un tiempo atrás, este Concejo Deliberante, por insistencia, aprobó dos Ordenanzas que venían de ser vetados por el Intendente Municipal”.

En ese sentido, el edil puntualizó que “una se refiere a una condonación de una deuda por TSU, tasa por Contribución para la Salud y Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano perteneciente a la asociación vecinal de fomento La Gloria de la Peregrina”.

“Esta es una entidad que hizo una presentación ante este Concejo Deliberante que mereció en su momento la aprobación por unanimidad de la condonación de esa deuda, fue al Ejecutivo, mereció el veto del Intendente, volvió a este Cuerpo y nosotros por insistencia aprobamos nuevamente la condonación”, añadió.

Y recordó que “también tratamos por insistencia –y lo aprobamos- la condonación de deuda por TSU, tasa por Contribución para la Salud y Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano, la TISH, la tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y la Contribución por Mejoras de la red de gas natural perteneciente al Club Atlético Racing”.

“Aún estas ordenanzas no han sido promulgadas por el Ejecutivo, más allá que fueron aprobadas en este Concejo Deliberante por insistencia, con los dos tercios requeridos. Ambas entidades están necesitadas de avanzar en una serie de temas que tienen que ver con su gestión cotidiana y no lo están pudiendo hacer –en algún caso, no pudiendo firmar algún contrato o avanzar en algunas iniciativas- porque no tiene copia fiel de la ordenanza promulgada por el Ejecutivo municipal y sancionada por este Concejo Deliberante”, sentenció.

Policía local: quieren que el subsecretario de Seguridad brinde explicaciones

El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Ariel Ciano, manifestó su preocupación por el futuro de la Policía local.

“Lo que pretendemos es que nos diga el Intendente qué quiere hacer para ayudarlo y si quiere fortalecer su Policía Local nos va a encontrar de su lado”, dijo el edil massista

A su vez, pidió que el subsecretario de Seguridad municipal, Marcelo Lencina, concurra al Concejo Deliberante. “Queremos que nos explique cuál es su programa y cuál es su plan, cómo coordina con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con las fuerzas federales”, afirmó Ciano.

Y subrayó: “Es fundamental una policía de proximidad no es un capricho nuestro, las mejores policías del mundo funcionan de esa manera. Los países a los que mira la alianza que gobierna en la ciudad y la alianza que gobierna en el país tienen policías locales fuertes, tienen policía de proximidad, porque conocen el problema, porque conocen al vecino y porque se las controla mejor”.

“Defendamos lo bueno que hizo la ciudad, sin importar quién ha tomado la decisión”, instó Ciano.

Reconocimiento a Eduardo Pezzati

En la pasada sesión, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza para imponer el nombre de Eduardo Tomás Pezzati al paseo interior del Complejo Playa Grande.

“Conocí muchas personas en mi vida pero muy pocas como Eduardo y creo que la forma en que lo recuerdo es desde un cariño muy grande y fundamentalmente como un entusiasta de Mar del Plata”, manifestó el concejal de Sumar, Santiago Bonifatti.

A renglón seguido, el extitular del Emvial consideró que “nada lo va a definir mejor a Eduardo Pezzati como decir que fue un entusiasta de Mar del Plata, porque cada acción, trabajo o desafío que se emprendía tenía esa característica”

Los yogures de Marinier

El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde explicaciones sobre lo ocurrido con el convenio de la Asociación vecinal de fomento del barrio Las Heras.

En el plenario, el concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, recordó que “esta entidad vecinal ha sido cerrada por la Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad a partir de la entrega de libros que días después se estaba requiriendo su devolución”.

“La entidad vecinal hizo los reclamos pertinentes, formó un expediente donde reclama formalmente la devolución de los libros y la sede social y hoy esa entidad vecinal se ha transformado en un espacio anexo de la Secretaría de Salud, donde funciona el Centro de Salud del barrio Las Heras”, aseveró el edil de AM.

Y subrayó que “tampoco se contesta qué se hizo con el mobiliario –que fue distribuido a otras entidades vecinales- y tampoco nada se dice sobre la devolución de la heladera que hoy está en Asuntos de la Comunidad enfriando los yogures de la funcionaria Stella Maris Marinier”.