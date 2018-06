Otro faltazo del interventor, calesita chocada y agrandadito

Están investigando y se vienen impactantes novedades

Este martes, el interventor del Consejo Escolar, Roberto Angrisani, se excusó otra vez de concurrir a la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante.

En una nota presentada en el cuerpo legislativo, Angrisani explicó que “esta gestión se encuentra avocada, no solo a resolver los problemas que se suscitan diariamente, en su mayoría de infraestructura, transporte y servicio alimentario escolar, sino que además estamos llevando a cabo un exhaustivo proceso investigativo, tendiente a determinar fehacientemente las anomalías en los distintos temas enunciados en los diferentes informes de auditoria”.

Por su parte, el concejal radical Mario Rodríguez cuestionó la ausencia del interventor en el HCD. “No nos toca a nosotros, que estamos, ser exegetas de los que no están; tendrán ellos que explicar sus acciones”, lanzó el edil.

Mientras tanto, el viceministro de Educación provincial, Sergio Siciliano, defendió el accionar de intervención. En declaraciones a Radio Brisas, el funcionario de Vidal disparó “mientras algunos estaban jugando a la política, nosotros arreglábamos las escuelas para que los chicos no tengan frío". "Estamos conformes con el trabajo, hoy presentaremos un informe, pero falta muchísimo", sentenció.

Sacarse la careta

En el marco del debate de las rendiciones de cuentas 2017, el concejal arroyista Mauricio Loria disparó munición gruesa contra el pultismo. “No voy a usar la palabra fiesta, voy a usar la palabra irresponsabilidad, ya que aumentó en 2.000 personas a la planta permanente. Lo que no se explicó y nunca van a poder explicar es de dónde salían los recursos para pagar esos sueldos”, dijo el edil, quien remarcó: “Después es muy fácil decir que no se hace asfalto, que no hay luz en las calles, que la ciudad estaba más o menos sucia, cuando en realidad hay que sacarse la careta y decir las cosas como son, este municipio –como muchos intendentes de la provincia que han dejado sus municipios así en los últimos diez años- eran inviables económicamente”.

Sumando

El nuevo espacio político, Sumar por Mar del Plata, realizó su primer Festival Solidario en el Barrio Libertad en la plaza ubicada en Pigüé y Ayacucho.

Durante la jornada estuvieron presentes junto a Santiago Bonifatti, conversando con los vecinos, referentes de Sumar como Juan Rey, el consejero escolar Esteban Román, Fernando Barranús responsable político y social de los centros de Acción Barrial, Lucía Bonifatti presidenta de la ONG Casa de 20 y Francisco Taverna referente de la Juventud de Sumar, entre otros.

En el encuentro, el concejal Bonifatti dijo que "una vez más comprobamos lo bueno que es generar lugares de encuentro donde los vecinos puedan disfrutar y también tomar contacto con los espacios políticos, para que la política vuelva a ser una herramienta cercana de transformación”.

“Es necesario que podamos pensar juntos las soluciones para los problemas y sobre todo que podamos estar cerca, estamos haciendo lo qué hay que hacer. Hay que generar este tipo de festivales juntos para poder escucharse, sumar ideas, experiencias y ganas para entre todos mejorar la ciudad”, destacó el edil opositor.

Agrandadito

"Solo falta que el intendente Arroyo reglamente la ordenanza que desde el Concejo Deliberante aprobamos de forma unánime, comenzamos a recorrer los centros de jubilados", comentó el concejal Ariel Ciano, quien quedó satisfecho por la aceptación de jubilados a la ordenanza "no más filas" en los bancos.

La propuesta le otorga a los ciudadanos el derecho a exigir sentarse si una espera supera los 45 minutos y el ser atendido en menos de 60.

A su vez, Ciano se mostró orgulloso al enterarse que en Córdoba tomaron como modelo su propuesta para ser replicada en esa provincia. "No siendo gobierno, nosotros como oposición responsable debemos acompañar a los sectores que más necesitan atención y a donde el Estado no llega, a pesar de ser su responsabilidad”, afirmó el edil de Sergio Massa.

“Agarramos una calesita chocada”

Esta semana, los polideportivos barriales fueron otra vez noticia. Generó fuerte polémica el proyecto impulsado por el titular del Emder, Carlos López Silva, que pretende arancelar los gimnasios de esos escenarios deportivos.

En la última sesión del cuerpo legislativo, el concejal del Pro, Guillermo Volponi, le dedicó un par de renglones a los polideportivos. “Se hicieron sin dinero. Cuando la gestión anterior tomó la decisión, ¿en qué cálculo de Recursos estaba?”, dijo el edil de Cambiemos y remarcó: “Los dueños de las empresas –que son dos- están esperando que se les pague. ¿Qué consecuencias trae eso para el Municipio, además de generar una deuda multimillonaria? Está claro que el municipio no tenía los recursos. Por lo menos hoy la gente los está disfrutando pero ahí hay un tema de ineficiencia. Hoy esta gestión lleva adelante los polideportivos consciente de su importancia pero también con un costo muy grande”.

A continuación, Volponi alertó que “la infraestructura de los polideportivos están sin garantía, eso significa que el Municipio los adquirió pero la empresa constructora no garantiza ninguna de las obras que hizo. Eso está mal porque obviamente cualquier infraestructura tiene problemas de construcción`, de terminación, etc”.

“Los directores de los polideportivos y la gente de Infraestructura podrían contar la cantidad de problemas que tuvieron y tienen esos polideportivos por problemas de terminación, etc. La empresa, pito catalán. Por la empresa no podemos ni pasar porque están esperando que les vayan a pagar. Esta administración está manteniéndolos, poniendo plata del bolsillo de doña Rosa, de todos los contribuyentes de la ciudad para pagar la mala gestión en ese sentido”, agregó Volponi.

Para finalizar, el concejal manifestó que “somos una gestión sufrida, lamentablemente agarramos una calesita chocada, cuesta, pero la vamos a seguir sacando adelante”.