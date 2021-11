Se termina la campaña: es hora de que hablen las urnas

La campaña (bastante ausente, para lo que estamos acostumbrados) llega a su fin. Este jueves será el último día en que las fuerzas podrán hacer campaña y a partir de allí se abrirá el compás de espera hasta las 8 del domingo cuando abran las mesas de votación. ¿Qué pasará cerca de las 21 cuando se conozcan los resultados? Todos tienen muchas presunciones y pocas certezas, pero la coincidencia generalizada es que nadie espera grandes sorpresas con respecto a las Paso de septiembre.

El triunfo de Juntos en Mar del Plata está fuera de discusión. La pregunta es por qué diferencia se impondrá la lista encabezada por Fernando Muro, que en septiembre ganó por 20 puntos: 47,3% a 27,02%. Y a partir de esa diferencia surge el interrogante fino: ¿el reparto de bancas en el Concejo Deliberante será 8 a 4, como surge del resultado de las Paso o el oficialismo podrá ampliar la diferencia para quedarse con 9 concejales? ¿El Frente de Todos tiene margen para crecer y alcanzar un quinto concejal? ¿Hay posibilidades de que otra fuerza llegue al 8,33% de los votos y tenga representación legislativa?

La única certeza que comparten todos es que habrá un crecimiento en el número de votantes. En las Paso votó el 63,06% del padrón, un porcentaje por debajo, incluso de otras primarias (en las legislativas de 2017 el porcentaje fue del 69,19%). Mucha gente, descontenta con la clase política o temerosa por la pandemia, decidió no ir a votar en las Paso. Muchos irán este domingo.

En el oficialismo local creen que el reparto de esos votos será parejo porque la ausencia de votantes se dio de manera repartida en los distintos circuitos electorales. En voz baja, sin hacer demasiado ruido, varios dirigentes del oficialismo marplatense se entusiasman con sumar 9 concejales. La diferencia para el futuro legislativo es fundamental: con nueve bancas el intendente Guillermo Montenegro tendrá mayoría automática.

Otros más cautos aclaran que es difícil. “Porque no sólo tenemos que crecer nosotros, tienen que caer ellos, y eso es más difícil”, explican. Y marcan que el domingo, cuando se conozcan los primeros resultados tendrán en claro si podrán pelear por el noveno concejal o no.

Desde el Frente de Todos, en cambio, creen que el mayor nivel de votantes en las generales beneficiará más a la lista de Virginia Sívori y Ariel Ciano que a la de Fernando Muro. “Hay un número que manejamos internamente: cada cuatro conocidos que tenemos, hay uno que no fue a votar”, repiten. Y las recorridas en los barrios que se profundizaron para las elecciones generales con una situación más relajada, por momentos, entusiasma a los candidatos: “Encontramos mucha gente que estaba enojada con el gobierno y no fue a votar, pero que no quería que gane Juntos y nos dicen que este domingo nos van a votar”.

La reactivación económica empieza a ser cada vez más evidente y se profundiza por la enorme expectativa que genera la temporada de verano. Sin embargo, cerca de Fernanda Raverta, la líder del Frente de Todos, no saben si esa mejora tendrá impacto en las urnas.

Las incógnitas también están planteadas por las demás fuerzas. Las cuatro que también competirán el domingo y los 14 que no superaron el 1,5% de los votos y quedaron marginados de la elección general. En septiembre, el orden de fuerzas, luego de Juntos y el Frente de Todos, fue Avanza Libertad (5,72%), Frente de Izquierda (4,61%), Acción Marplatense (3,59%) y Crear (2,92%).

Los números que manejan en Juntos indican que el mejor posicionado este domingo, después de las dos fuerzas mayoritarias, será el Frente de Izquierda que encabeza Alejandro Martínez. “Tuvo un crecimiento en toda la provincia”, marcan, aunque aclaran que esos números no le alcanzan al histórico dirigente del Partido Obrero para acceder a una banca en el Concejo Deliberante.

Otros espacios descreen de esos números. “Ellos quieren instalar con todos los operadores que manejan que la izquierda está cerca de llegar a una banca porque saben que le saca votos al Frente de Todos”, dicen. En contrapartida creen que Avanza Libertad sostendrá los votos de las Paso y que el vecinalista Crear, de activa campaña opositora a la gestión de Montenegro, crecerá. “Y esos votos son más afines a Juntos que a nosotros”, aclaran desde el Frente de Todos.

Acción Marplatense, luego de la pobrísima performance de septiembre (la peor elección de su historia), apuesta a un mejor resultado en las generales. Una explicación que intentó dar el espacio de Gustavo Pulti después de las Paso fue que la gente buscó al exintendente en la boleta y no lo encontró (iba tercero en la lista de diputados nacionales, en letra chica). Para esta elección, el líder de AM logró que su foto esté junto a la de Florencio Randazzo y Carolina Castro. ¿Habrá un cambio en el resultado? Los números que se manejan –que son pocos y en los que pocos confían- lo muestran lejos del piso de 8,33%.

Kicillof estuvo el viernes en Mar del Plata junto a los candidatos del Frente de Todos.

El cierre de la campaña será sin bombos y platillos. El Frente de Todos, sin cierre provincial como ocurrió en las Paso, no tendrá ninguna actividad destacada. “Estaremos en la sesión del Concejo”, explican desde el entorno de Sívori y Ciano. El último viernes, de todos modos, los candidatos compartieron escenario con el gobernador Axel Kicillof en el cierre de los Juegos Bonaerenses, sin la presencia del intendente Montenegro –desde su entorno señalaron que no fue invitado-. Y este martes recibieron a Victoria Tolosa Paz y Julián Domínguez.

Macri llegó de manera sorpresiva el domingo a Mar del Plata y estuvo con Montenegro.

En Juntos tampoco habrá ningún gran acto. El fin de semana Montenegro y Muro estuvieron con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Y el domingo se dio la sorpresiva visita de Mauricio Macri, que se reunió con el intendente, caminó por Güemes y habló con militantes y voluntarios del Pro. Antes del cierre de la campaña, los candidatos locales recibirán el último espaldarazo de Diego Santilli y Facundo Manes que llegarán a Mar del Plata.

Fin del recorrido: el domingo hablan las urnas.